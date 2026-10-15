An Giang tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Quang cảnh cuộc họp giao ban báo chí định kỳ tháng 10.2026

Tại buổi giao ban, Phó Giám đốc Sở Y tế Chung Tấn Thịnh thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Chung Tấn Thịnh, thời điểm bước vào mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho véc-tơ truyền bệnh phát triển, đặc biệt là muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue và sự lây lan của bệnh tay chân miệng trong cộng đồng.

Cụ thể, từ đầu năm đến hết tuần 40 năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 7.384 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025 (3.776 ca), với 1 trường hợp tử vong. Riêng tuần 40, tỉnh ghi nhận 186 ca mắc. Lũy kế toàn tỉnh có 2.012 ổ dịch, trong đó đặc khu Phú Quốc ghi nhận 141 ổ dịch, thành phố Châu Đốc 125 ổ dịch và Cù Lao Giêng 93 ổ dịch.

Đối với bệnh tay chân miệng, toàn tỉnh ghi nhận 6.017 ca mắc, tăng khoảng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.135 ca), với 1 trường hợp tử vong từ đầu năm. Riêng tuần 40, tỉnh ghi nhận 350 ca mắc.

Ông Chung Tấn Thịnh nhận định, tháng 10 và tháng 11 thường là thời điểm dịch bệnh có nguy cơ gia tăng do thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao, tạo điều kiện cho muỗi sinh sản và các tác nhân gây bệnh lây lan. Tình hình sốt xuất huyết và tay chân miệng cùng gia tăng, với số ca mắc cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước, đòi hỏi ngành Y tế và chính quyền địa phương phải chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Trước tình hình trên, Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thu dung, điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh; rà soát quy trình phân luồng khám bệnh, chuẩn bị thuốc, vật tư y tế, giường bệnh, trang thiết bị cấp cứu và nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, hạn chế quá tải và nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường giám sát dịch tễ, hỗ trợ chuyên môn và xử lý các ổ dịch. Hệ thống y tế cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương triển khai vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phun hóa chất tại những địa bàn có nguy cơ cao.

Các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động rà soát, bố trí khu vực cách ly, khu điều trị riêng biệt và xây dựng phương án bổ sung giường bệnh khi số bệnh nhân tăng cao. Thuốc, dịch truyền, vật tư y tế, hóa chất diệt muỗi và dung dịch khử khuẩn cũng được dự trù để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Ngành Y tế đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn; huy động các lực lượng đến từng khu dân cư, hộ gia đình hướng dẫn người dân loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng và phát hiện, xử lý sớm các ổ dịch. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong chủ động phòng bệnh.

Để phòng sốt xuất huyết, người dân cần thường xuyên vệ sinh môi trường, đậy kín các dụng cụ chứa nước, loại bỏ vật dụng đọng nước, lật úp những vật dụng không sử dụng và ngủ màn để tránh muỗi đốt.

Đối với bệnh tay chân miệng, cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, bảo đảm vệ sinh ăn uống, đồ dùng và môi trường sinh hoạt, nhất là tại gia đình, trường học và các cơ sở chăm sóc trẻ.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, hướng dẫn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà. Sự chủ động của ngành chức năng cùng ý thức phòng bệnh của mỗi người dân là yếu tố quan trọng góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.