An Giang tăng cường phối hợp xây dựng địa bàn không có ma túy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu tham luận tại hội nghị.

Chiều 2/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tham dự hội nghị trực tuyến do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dự tại điểm cầu tỉnh An Giang và phát biểu tham luận.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá tình hình, nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển, địa bàn dân cư và các tuyến giao thông trọng điểm; đồng thời trao đổi nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy trong thời gian tới.

Phát biểu tham luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy tại khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tại cửa khẩu, cảng biển, tuyến đường thủy và địa bàn ven biển.

Tỉnh tập trung xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; kiểm soát chặt các tuyến, khu vực có nguy cơ cao, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Cùng với đó, tỉnh phát huy vai trò của các tổ tự quản, tổ tàu thuyền an toàn, đoàn thể và người có uy tín; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân không tham gia, tiếp tay, che giấu tội phạm ma túy; thực hiện tốt công tác cai nghiện, quản lý sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

UBND tỉnh đề nghị Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp Công an và chính quyền địa phương trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới và trên biển.