An Giang tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu

Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm một cơ sở sản xuất bánh Trung thu tại phường Long Xuyên.

Kiểm tra từ cơ sở sản xuất đến điểm bán

Chiều 21/9, đoàn kiểm tra liên ngành phường Long Xuyên vào khu chế biến của cơ sở sản xuất bánh Trung thu Ngọc Lan (phường Long Xuyên) để kiểm tra thực tế sản phẩm, hạn sử dụng, đối chiếu hóa đơn đầu vào và việc sử dụng phụ gia thực phẩm.

Bà Nguyễn Thị Huệ, chủ cơ sở, cho biết cơ sở duy trì sản xuất bánh Trung thu nhiều năm, thực hiện niêm yết giá và cung cấp thông tin về nguồn gốc sản phẩm.

Tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh khác như Mỹ Thanh, Bách Hóa Xanh, WinMart, đoàn kiểm tra đồng thời hướng dẫn việc ghi nhãn, lưu trữ hồ sơ và thực hiện truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, sản phẩm.

Ở cấp cơ sở, Phó Chủ tịch UBND phường Long Xuyên Nguyễn Duy cho biết, địa phương đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện kiểm tra từ ngày 5/9 đến 31/10/2026.

Các nhóm được ưu tiên kiểm tra gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu; bếp ăn trường học và những cơ sở từng được nhắc nhở, xử lý vi phạm. Khi tiếp nhận phản ánh của người dân, lực lượng chức năng sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất.

Đoàn kiểm tra bánh Trung thu tại một cửa hàng trên địa bàn phường Long Xuyên.

Tăng trách nhiệm với bếp ăn trường học

Cùng với thị trường bánh Trung thu, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn nội trú, bán trú trường học cũng được tăng cường trong đầu năm học mới.

Ngày 15/9, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu rà soát việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo phân công, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát việc lựa chọn đơn vị cung cấp, giao nhận thực phẩm, lưu mẫu thức ăn và công khai thực đơn. Sở Y tế kiểm tra định kỳ và đột xuất các bếp ăn trường học, trong đó chú ý các đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường hoặc có số lượng học sinh lớn.

UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở giáo dục và bếp ăn trên địa bàn theo phân cấp.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn phải chú trọng tiêu chí an toàn thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng và khả năng truy xuất nguồn gốc, không chỉ căn cứ vào giá.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn bán trú; các đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu phải được xem xét xử lý, thay thế theo quy định.

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh An Giang kiểm tra bếp cung cấp thức ăn cho học sinh bán trú.

Tăng giám sát, xử lý vi phạm

Theo kế hoạch, đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm được triển khai từ ngày 16/9 đến 15/10/2026.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Chung Tấn Thịnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh cho biết, tinh thần chỉ đạo là tăng cường kiểm tra, không buông lỏng quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo ông Chung Tấn Thịnh, tỉnh cũng đang từng bước nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong giám sát quy trình chế biến thực phẩm, hướng đến tăng khả năng theo dõi, truy xuất thay vì chỉ kiểm tra theo từng đợt.

Đối với các loại bánh tự làm bán qua mạng xã hội, người tiêu dùng được khuyến cáo lựa chọn sản phẩm có thông tin rõ ràng về cơ sở sản xuất, thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng và nguồn gốc.

Phụ huynh cũng cần chủ động theo dõi chất lượng bữa ăn tại trường, phản ánh kịp thời những dấu hiệu bất thường đến cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.