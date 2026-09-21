An Giang tăng cường kết nối thương mại, du lịch với Quảng Tây, Trung Quốc

Hội nghị nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và điểm đến du lịch của An Giang; tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác với Quảng Tây và các địa phương Trung Quốc. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Nam Ninh)

Tham dự Hội nghị có ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; bà Nguyễn Thị Hường, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh; bà Diệp Nghiên, Tổng Thư ký Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Quảng Tây (CCPIT Quảng Tây), cùng đại diện các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp hai bên.

Hội nghị nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và điểm đến du lịch của An Giang; tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác với Quảng Tây và các địa phương Trung Quốc.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã thông tin về thế mạnh, tiềm năng của tỉnh An Giang với vị trí địa lý thuận lợi, cửa ngõ kết nối, cảng biển, sân bay … An Giang đứng đầu trong các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về sản xuất nông nghiệp nhất là lúa gạo, các mặt hàng thủy hải sản nổi tiếng; không gian phát triển đa dạng, với những thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản, thương mại biên giới, kinh tế biển và du lịch; có sự kết nối giữa các vùng sản xuất, khu vực cửa khẩu, không gian biển đảo và những điểm đến du lịch đặc sắc đồng thời nhấn mạnh Quảng Tây giữ vai trò quan trọng trong kết nối Trung Quốc với Việt Nam và ASEAN, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, logistics, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đối với An Giang, hợp tác với Trung Quốc, đặc biệt với Quảng Tây, không chỉ nhằm mở rộng thị trường mà còn mở rộng không gian phát triển, hướng tới hình thành các chuỗi liên kết ổn định, lâu dài. Tỉnh mong muốn tăng cường kết nối trực tiếp doanh nghiệp An Giang với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và doanh nghiệp logistics Trung Quốc; đồng thời thu hút doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu cơ hội hợp tác trong chế biến nông – thủy sản, logistics, thương mại và du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng mời các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác Trung Quốc đến An Giang, Phú Quốc tìm hiểu cơ hội hợp tác, nhất là trong bối cảnh Phú Quốc sẽ là địa điểm tổ chức các hoạt động quan trọng của Năm APEC 2027 cũng như cam kết mạnh mẽ về chính sách, hành lang pháp lý, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Theo ông Hồ Văn Mừng, hiệu quả của hoạt động xúc tiến cần được thể hiện bằng các đơn hàng, dự án đầu tư, tour tuyến du lịch và những chuỗi liên kết cụ thể sau Hội nghị.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Nguyễn Thị Hường phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Nam Ninh)

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Nguyễn Thị Hường cho biết Quảng Tây có vị trí thuận lợi trong kết nối Việt Nam với thị trường Trung Quốc, đồng thời là một trong những địa bàn có quan hệ kinh tế, thương mại chặt chẽ với Việt Nam.

Các thế mạnh của An Giang về gạo, thủy sản, trái cây, thực phẩm chế biến, dịch vụ và du lịch có nhiều điểm phù hợp với nhu cầu của thị trường Trung Quốc. Đây là cơ sở để doanh nghiệp hai bên tiếp tục tìm hiểu nhu cầu, kết nối hệ thống phân phối và xây dựng quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài. Địa phương hai Bên có nhiều tiềm năng, thế mạnh để hợp tác lâu dài trong tương lai cũng như bổ trợ các thế mạnh cho nhau, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và tạo dựng những quan hệ hợp tác bền vững.

Trong quá trình chuẩn bị Hội nghị, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đã phối hợp với tỉnh An Giang và các cơ quan phía Quảng Tây trong công tác tổ chức, hỗ trợ mời và kết nối các doanh nghiệp Trung Quốc có lĩnh vực, nhu cầu phù hợp tham dự và trao đổi với doanh nghiệp An Giang.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về tiềm năng, sản phẩm và định hướng hợp tác thương mại, du lịch của An Giang; nhu cầu nhập khẩu, hệ thống phân phối và cơ hội hợp tác tại Quảng Tây và thị trường Trung Quốc. Điểm nhấn của chương trình là Lễ ký kết 12 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa doanh nghiệp An Giang và các đối tác Trung Quốc trong các lĩnh vực thủy sản, yến sào, trái cây, gạo và sản phẩm từ gạo, dịch vụ lưu trú và du lịch, với tổng giá trị hợp tác dự kiến khoảng gần 40 triệu USD. Kết quả này tạo cơ sở để doanh nghiệp hai bên tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa các nội dung hợp tác và hướng tới triển khai các đơn hàng, giao dịch thực tế trong thời gian tới.

Đoàn công tác tỉnh An Giang làm việc với Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Nam Ninh)

Hoạt động xúc tiến tại Nam Ninh nằm trong chương trình công tác của tỉnh An Giang tại CAEXPO 2026. Tại Hội chợ, An Giang tham gia khu trưng bày “Thành phố quyến rũ”, giới thiệu các ngành kinh tế chủ lực, sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, tiềm năng đầu tư và tài nguyên du lịch của địa phương.

Ngày 19/9/2026, trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn công tác tỉnh An Giang do Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng dẫn đầu đã làm việc với Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao. Hai bên đã trao đổi sâu sắc về tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, kết nối chiến lược, hợp tác thương mại, giao lưu nhân văn, tạo điều kiện để nông sản, thủy sản An Giang tiếp cận sâu hơn thị trường Quảng Tây; kết nối hệ thống phân phối, kho lạnh và logistics…; đồng thời trao đổi về kết nối du lịch, khả năng mở đường bay Nam Ninh-Phú Quốc và hợp tác trong một số lĩnh vực mới.

Chuỗi hoạt động tại Quảng Tây góp phần tăng cường kết nối giữa An Giang với các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, mở thêm cơ hội đưa các sản phẩm thế mạnh của địa phương tiếp cận thị trường và thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch giữa hai bên.