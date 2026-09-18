An Giang tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, phòng ngừa bạo lực trong học sinh, sinh viên

Lãnh đạo tỉnh An Giang và học sinh trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Hành động bộc phát

Nổi giận vì cho rằng bản thân bị nghi ngờ vô cớ và thương mẹ từng bị người khác hành hung, một nam sinh lớp 7 tại Phú Quốc đã không kiềm chế được cảm xúc dẫn đến hành vi bạo lực với chính người thân của mình. Sự việc không chỉ là câu chuyện buồn trong một gia đình mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về kỹ năng kiểm soát cảm xúc ở lứa tuổi thanh thiếu niên, đòi hỏi giải pháp phối hợp đồng bộ từ gia đình, nhà trường đến ngành giáo dục.

Tối 17/9, Phòng Văn hóa-Xã hội đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã có báo cáo chính thức về vụ việc một nam sinh lớp 7 siết cổ và hành hung người thân trong gia đình. Sự việc lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Nhân vật chính trong sự việc là em V.M.T. hiện đang học lớp 7 tại Trường trung học cơ sở Hùng Vương. Người bị T. hành hung là chị N.T.Q.N. (27 tuổi), mợ ruột của em T.

Theo kết quả xác minh, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ những bất hòa dồn nén trước đó trong gia đình cùng nghi vấn liên quan đến một chiếc điện thoại. Cụ thể, ngày 13/9, chị N. nói với ông N.T.Q. rằng T. đã lấy trộm điện thoại của con chị (cháu N.N.B.T.). Sự việc sau đó được ông Q. thuật lại với bà N.N.M. (mẹ của T.).

Khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 15/9, khi chị N. đưa con đến nhà ông Q. để đi học, bà M. đã bực tức giãi bày và đòi bằng chứng chứng minh T. lấy điện thoại. Đáng chú ý, khoảng 15 ngày trước đó, giữa bà M. và chị N. cũng từng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Khi chứng kiến tranh cãi, nghe thấy việc mình bị nghi ngờ lấy trộm đồ cùng ký ức bức xúc về việc mẹ từng bị mợ đánh trước đó, T. đã không giữ được bình tĩnh. Nam sinh xông vào siết cổ chị N. Dù người lớn xung quanh lập tức can ngăn, T. vẫn tiếp tục đá, đánh vào vùng đầu và cổ của mợ mình khi chị đang ngồi trên nền gạch.

Học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Giang Thành trong ngày khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Tại cơ quan chức năng, T. thừa nhận hành vi của mình xuất phát từ sự bực tức bộc phát, hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc cá nhân. Nam sinh tỏ ra hối hận, nhận thức được việc làm của mình là hoàn toàn sai trái, đồng thời cam kết sẽ kiềm chế bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn, thầy cô hoặc chính quyền khi gặp mâu thuẫn trong tương lai. Các cơ quan chức năng tại Phú Quốc đã phân tích, giải thích để em nhận thức rõ hành vi vi phạm, đồng thời đề nghị gia đình tăng cường quan tâm, động viên, hỗ trợ tâm lý cho T. trong học tập và cuộc sống.

Chủ động ngăn chặn bạo lực từ gốc

Sự việc nam sinh lớp 7 hành hung người thân một lần nữa phản ánh thực trạng đáng quan ngại về sự thiếu hụt kỹ năng ứng xử và kiểm soát hành vi ở một bộ phận học sinh hiện nay. Nhận diện rõ nguy cơ này, ngay trong ngày 17/9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Trần Quang Bảo đã ban hành văn bản chỉ đạo gửi Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống và phòng ngừa bạo lực học đường.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đánh giá, mặc dù công tác giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng một số vụ việc ứng xử thiếu chuẩn mực, có dấu hiệu bạo lực xuất hiện gần đây cho thấy yêu cầu cấp thiết phải chấn chỉnh và tăng cường giải pháp phòng ngừa từ sớm.

Cô và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Giang Thành trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Để khắc phục các hạn chế, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang yêu cầu toàn ngành tập trung vào nhiều giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phải xác định công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện thường xuyên và xuyên suốt trong các hoạt động giáo dục.

Tập trung đổi mới phương pháp giáo dục kỹ năng. Theo đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn cần chú trọng giáo dục lòng nhân ái, sự tôn trọng và trách nhiệm với cộng đồng; trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện, kiểm soát cảm xúc và giải quyết tranh chấp thông qua các tình huống thực tế, hoạt động trải nghiệm, đối thoại thay vì lý thuyết khô khan.

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang lưu ý giáo viên chủ nhiệm, cán bộ tư vấn tâm lý học đường phải chủ động theo dõi sát diễn biến tâm lý, biểu hiện bất thường của học sinh để kịp thời can thiệp trước khi mâu thuẫn bùng phát thành hành vi lệch chuẩn.

“Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức, thường xuyên kiểm tra, theo dõi công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và phòng ngừa hành vi bạo lực trong học sinh; kịp thời chỉ đạo xử lý, giáo dục, hỗ trợ đối với các trường hợp học sinh có hành vi vi phạm, hoặc có hành phát sinh nguy cơ hành vi bạo lực, bảo đảm phù hợp với quy định và thẩm quyền”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Trần Quang Bảo lưu ý.

Tăng cường kênh trao đổi thông tin, giải quyết mâu thuẫn từ sớm trên tinh thần tôn trọng, không kỳ thị, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của học sinh. Đối với các vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền, các cơ sở giáo dục phải kịp thời báo cáo và phối hợp cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm.

Vụ việc xảy ra tại Phú Quốc là bài học đắt giá không chỉ cho riêng gia đình nhân vật trong cuộc. Việc giúp trẻ làm chủ cảm xúc, biết cách ứng xử văn minh trước các bất đồng không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà cần sự chung tay, làm gương từ chính gia đình và môi trường sống xung quanh.