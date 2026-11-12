An Giang: Tăng cường công tác lập lại trật tự an toàn giao thông

Tổng kiểm tra phương tiện giao thông đường thủy

Theo Đại tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, sau vụ lật ca nô du lịch tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài (Phú Quốc) vào tháng 7/2026, Công an đã phối hợp cùng các địa phương triển khai đợt tổng kiểm tra, rà soát phương tiện, cảng biển, bến thủy nội địa trên địa bàn.

Qua kiểm tra bước đầu, các lực lượng đã hệ thống hóa thực trạng hoạt động giao thông đường thủy, điều kiện kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải thủy, đặc biệt tại Đặc khu Phú Quốc. Qua đó, xác định những bất cập để tham mưu giải pháp khắc phục.

CSGT An Giang tăng cường công tác kiểm tra lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn (Ảnh Công an cung cấp)

Riêng lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức 70 cuộc kiểm tra 12 bến tàu khách, 25 phương tiện vận chuyển hành khách và 50 phương tiện du lịch. Qua kiểm tra, đã lập biên bản xử lý 17 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 32 triệu đồng; yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với 82 bến thủy nội địa và 74 phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động.

“Thông qua công tác kiểm tra, tuần tra kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy”, Đại tá Nguyễn Hải Dương cho hay.

Hệ thống camera giám sát giao thông phát huy tác dụng

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông Hệ thống camera giám sát và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông (phạt nguội) đang được Công an tỉnh An Giang vận hành thường xuyên. Bình quân mỗi ngày hệ thống camera giám sát phát hiện, ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể chỉ trong tháng 10/2026, qua khai thác hệ thống camera giám sát đã gửi thông báo 1.751 trường hợp vi phạm. Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định xử phạt 329 trường hợp, tổng số tiền phạt hơn 1,356 tỷ đồng; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 166 trường hợp.

Mỗi ngày hệ thống camera giám sát phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông

Theo Đại tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, qua thời gian vận hành, hệ thống camera giám sát đã phát huy hiệu quả trên cả phương diện hỗ trợ phát hiện, xử lý vi phạm và tác động phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Từ khi có hệ thống camera giám sát, người điều khiển phương tiện có ý thức tự giác, chủ động quan sát và chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Chuyển biến thể hiện rõ tại các giao lộ có tín hiệu đèn, nhất là việc chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dừng xe đúng vạch quy định, đi đúng làn đường, phần đường và giảm tốc độ khi đến khu vực giao nhau; qua đó góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Việc ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch trong quá trình phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời tăng cường hiệu quả giám sát tại các khu vực, tuyến đường mà lực lượng Cảnh sát giao thông không thường xuyên bố trí lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

“Hiệu quả đáng ghi nhận của hệ thống camera không chỉ nằm ở số trường hợp vi phạm được phát hiện, xử lý mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến trong nhận thức, hành vi của người tham gia giao thông.

Người tham gia giao thông đã có ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kể cả khi không có lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường. Qua đó, góp phần xây dựng văn hóa giao thông và phòng ngừa vi phạm từ sớm”, Đại tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết.

10 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xảy ra 331 vụ tai nạn giao thông, làm chất 213 người, bị thương 156 người. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giao thông giảm 2 vụ, số người chết do tại nạn giao thông giảm 23 người; số người bị thương tăng 10 người.