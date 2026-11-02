An Giang tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi

An Giang đang tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang, ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên được ghi nhận ngày 25.8 tại xã Hòa Thuận. Từ ngày 25.8 đến 31.10, dịch xảy ra tại 34 hộ chăn nuôi thuộc 16 xã, khiến 660 con heo bị tiêu hủy, với tổng trọng lượng hơn 35,3 tấn.

Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm giám sát tại 6 cơ sở giết mổ phát hiện 2/20 mẫu dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi, chiếm tỉ lệ 10%. Kết quả này cho thấy mầm bệnh vẫn lưu hành, tiềm ẩn nguy cơ lây lan qua hoạt động vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ thịt heo.

Ngành chuyên môn nhận định nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh còn cao do chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỉ lệ lớn, điều kiện an toàn sinh học tại nhiều hộ chưa đảm bảo. Bên cạnh đó, hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật trái phép qua biên giới, cửa khẩu và các tuyến giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực tiêu hủy theo quy định khi phát hiện bị dịch tả heo châu Phi

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Trần Thanh Hiệp yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh theo Công văn 5169 ngày 15.10.2026.

Các địa phương cần kiện toàn tổ phản ứng nhanh, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi giết mổ, vận chuyển heo và sản phẩm từ heo trái quy định; tổ chức lấy mẫu giám sát dịch bệnh tại cơ sở giết mổ, chợ và các điểm kinh doanh. Khi phát hiện ổ dịch, phải kịp thời cách ly, vệ sinh, tiêu độc khử trùng triệt để trong vòng 24 giờ; thực hiện khai báo đầy đủ, tuyệt đối không giấu dịch.

Đối với các xã, phường biên giới, tỉnh yêu cầu phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn động vật không rõ nguồn gốc xâm nhập nội địa. Đồng thời, Trung tâm Khuyến nông và hệ thống truyền thông cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật tình hình dịch bệnh, công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin để người dân chủ động phối hợp phát hiện, ngăn chặn dịch từ sớm.

Cùng ngày, phường Vĩnh Thông ghi nhận trường hợp heo chết bất thường tại hộ bà Phan Thị Châu, địa chỉ số 264, tổ 4, khu phố Tân Hưng. Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ thú y Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị kiểm tra thực tế đàn heo của hộ chăn nuôi.

Qua kiểm tra, hộ bà Châu có 9 con heo, trọng lượng khoảng 50 –100kg/con, trong đó 1 con mắc bệnh và đã chết. Chủ hộ cho biết đàn heo đã được tiêm phòng vắc xin và điều trị bằng thuốc.

Lực lượng thú y đã tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, rải vôi bột và tiêu hủy heo chết theo quy định; đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VII xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, ngành chuyên môn hướng dẫn chủ hộ cách ly đàn heo còn lại, theo dõi tình trạng sức khỏe, tăng cường vệ sinh, sát trùng chuồng trại; không bán chạy hoặc giết mổ heo. Khi phát hiện heo có biểu hiện bất thường hoặc chết, người chăn nuôi phải báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng thú y để kịp thời xử lý.