An Giang tạm giữ người đàn ông đột nhập nhà cô ruột, cướp tài sản hơn 400 triệu đồng

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Lâm Tuấn Cường.

Khoảng 2h ngày 12/10, Cường dùng xà beng cạy cửa, đột nhập nhà bà L.T.T., cô ruột của Cường, cùng trú tại địa phương, với ý định tìm tài sản lấy trộm.

Khi lên phòng ngủ, Cường thấy bà T. đang ngủ nên đe dọa giết nếu bà tri hô. Sau đó, Cường lấy các trang sức trên người bà T. và tiếp tục mở tủ quần áo trong phòng, lấy nhiều nhẫn, dây chuyền, vòng, lắc tay, bông tai bằng vàng cùng trang sức bạc và 13,4 triệu đồng tiền mặt.

Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt theo thông tin ban đầu khoảng hơn 400 triệu đồng.

Sau khi Cường bỏ trốn, bà T. tự cởi trói, gọi điện báo người thân và trình báo Công an xã Chợ Vàm.

Lực lượng Công an kiểm đếm số tài sản thu hồi.

Qua làm việc với bị hại, lực lượng công an xác định Cường và mời về trụ sở làm việc. Theo cơ quan công an, Cường đã thừa nhận hành vi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.