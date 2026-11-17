Tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tuấn. Ảnh: NHỰT TÂN

Trước đó, Công an xã Phú Lâm nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Nguyễn Thanh Tuấn có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy và có hành vi bất thường tại nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an xã Phú Lâm đã phân công 4 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xác minh, xử lý vụ việc. Tại đây, lực lượng công an phát hiện Tuấn có biểu hiện không tỉnh táo, một tay cầm 2 con dao, tay còn lại cầm 1 cây kéo bằng kim loại.

Mặc dù được lực lượng công an và người thân vận động, khuyên can nhưng Tuấn không chấp hành mà tiếp tục có hành vi manh động, dùng dao gây thương tích cho ông N.V.H. (chú ruột của Tuấn), làm ông H. bị rách da lòng bàn tay trái.

Sau đó, Tuấn cầm dao chạy ra khu vực hàng rào rồi bất ngờ lao về phía lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, gây thương tích ở mu bàn tay trái Thiếu tá Lê Thanh Nhã, cán bộ Công an xã Phú Lâm. Lực lượng công an xã đã khống chế, tước hung khí và đưa Tuấn về trụ sở làm việc.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.