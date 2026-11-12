An Giang: Tạm giữ đối tượng giết người trên tàu đánh cá

Theo điều tra ban đầu, Trương Thanh Tuấn cùng 9 ngư phủ làm việc trên tàu cá AG-95222-TS.

Ngày 4/11, tại vùng biển gần Côn Đảo, Tuấn và anh D.B. (sinh năm 2001, quê An Giang) xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Đến tối cùng ngày, hai bên tiếp tục cự cãi, Tuấn dùng dao đâm vào lưng anh D.B. khiến nạn nhân tử vong do mất máu cấp.

Đối tượng Trương Thanh Tuấn. (Ảnh: CÔNG AN TỈNH AN GIANG CUNG CẤP)

Sau khi xảy ra vụ việc, thuyền trưởng đưa thi thể nạn nhân đến Đồn Biên phòng Tây Yên trình báo, còn Tuấn đến cơ quan Công an đầu thú.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý.