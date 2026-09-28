An Giang: Tạm giữ đối tượng đâm 2 người thương vong do mâu thuẫn tình cảm

Đối tượng Danh Hưởng. (Ảnh: Cổng Thông tin Công an An Giang)

Theo thông tin ban đầu, Danh Hưởng làm nghề bán rau, củ, quả dạo. Trong quá trình đi buôn bán, Danh Hưởng đã quen biết với chị T.L (sinh năm 1983, ngụ xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang). Chị T.L và chồng là D.C (sinh năm 1981) đã ly thân nhiều năm.

Khoảng 10 giờ, ngày 24/9, Danh Hưởng đến nhà chị T.L chơi và ngủ lại. Do nghi ngờ Hưởng có quan hệ tình cảm với chị T.L, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, D.C cùng với người em trai là D.V (sinh năm 1988, ngụ tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang) mang theo dao đến nhà chị T.L tìm Hưởng để đánh.

Đến nhà chị T.L thấy đóng cửa, nên D.C và D.V chửi bới và đạp cửa xông vào tìm đánh Hưởng.

Thấy Hưởng bên trong nhà, D.C cầm dao tấn công Hưởng nhưng không trúng và bị Hưởng gạt ra làm dao văng xuống đất. Hưởng nhặt được dao đâm vào người D.C.

Lúc này D.V cầm mũ bảo hiểm đánh nhau với Hưởng và bị Hưởng dùng dao đâm vào người.

D.V sau đó được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện đã bình phục. Riêng anh D.C, đến sáng hôm sau, chị T.L phát hiện đã chết cạnh nhà, nên trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi biết chuyện, Danh Hưởng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.