An Giang: Tạm giam đối tượng giết người do mâu thuẫn trên tàu cá

Bị can Huỳnh Văn Đúng. (Ảnh: HẢI ANH)

Kết quả điều tra xác định, Huỳnh Văn Đúng làm thuê trên tàu đánh cá từ nhiều năm nay. Khoảng tháng 9/2026, Đúng làm thuê trên tàu đánh cá số hiệu KG-94810-TS, do anh Phan Trần Lâm làm thuyền trưởng, trên tàu đánh cá còn có 11 thuyền viên khác, trong đó có anh A.V.T.

Khoảng 11 giờ ngày 10/10, tàu đánh cá số hiệu KG-94810-TS đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Việt Nam thì Đúng và anh A.V.T xảy ra mâu thuẫn về việc Đúng nghi ngờ T ném dụng cụ câu mực của mình xuống biển.

Hai bên cự cãi dẫn đến xô xát, T bất ngờ cầm tô ném vào trán Đúng. Bực tức, Đúng đã lấy dao đâm T, sau đó đi lên cabin tàu ngủ. Anh T được mọi người băng bó vết thương. Tuy nhiên, do ngoài biển không có dụng cụ y tế, không được cấp cứu kịp thời nên đến 16 giờ cùng ngày anh T đã tử vong.

Thuyền trưởng tàu cá đã chủ động đưa thi thể nạn nhân A.V.T vào đất liền để trình báo sự việc. Đúng sau đó đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.