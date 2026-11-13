An Giang: Tạm dừng triển khai các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật năm 2026

Việc chưa có quy định cụ thể về định mức chi giải thưởng và thù lao dành cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký các cuộc thi sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền giá trị lịch sử, văn hóa, con người An Giang đến công chúng

Đây không chỉ là vấn đề liên quan đến kinh phí tổ chức, giải thưởng và thù lao chuyên môn, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm duy trì hoạt động sáng tạo, khuyến khích văn nghệ sĩ đóng góp tác phẩm có giá trị, góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa và con người An Giang trong giai đoạn phát triển mới.

Vướng mắc cơ chế, chính sách khiến các cuộc thi phải tạm dừng

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang vừa có thông báo gửi đến các Phân hội chuyên ngành Văn học, Sân khấu, Âm nhạc và Điện ảnh; hội viên cùng các tác giả tham gia các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật tỉnh An Giang năm 2026 về việc tạm dừng triển khai các bước tiếp theo của các cuộc thi cho đến khi có hướng dẫn hoặc quy định chính thức của cấp có thẩm quyền về nội dung và định mức chi liên quan.

Theo Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, trong quá trình triển khai, đơn vị gặp khó khăn về cơ chế, chính sách, đặc biệt là chưa có quy định cụ thể về định mức chi giải thưởng và thù lao dành cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký các cuộc thi. Việc vận dụng Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang trước đây hiện cần được rà soát, hướng dẫn để bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý.

Đến nay, các nội dung liên quan đến định mức chi giải thưởng và thù lao phục vụ công tác tổ chức, chấm giải vẫn chưa có hướng dẫn hoặc quy định chính thức. Vì vậy, Liên hiệp Hội chưa đủ căn cứ pháp lý để thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí giải thưởng cũng như các khoản thù lao liên quan.

Trước tình hình đó, việc tạm dừng triển khai các bước tiếp theo được xác định là giải pháp nhằm bảo đảm công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đúng quy định, công khai và minh bạch. Liên hiệp Hội khẳng định việc tạm dừng xuất phát từ những vướng mắc về cơ chế, chính sách và yêu cầu bảo đảm cơ sở pháp lý trong quá trình thực hiện, không phải do thiếu chủ động trong công tác tổ chức.

Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp, kiến nghị các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ khó khăn. Ngay khi có hướng dẫn chính thức và đủ điều kiện triển khai, Liên hiệp Hội sẽ thông tin đến các Phân hội, hội viên và tác giả về những bước thực hiện tiếp theo.

Việc tạm dừng các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật năm 2026 là vấn đề cần được nhìn nhận trong bối cảnh An Giang đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là thời điểm tỉnh có nhiều yêu cầu mới trong công tác xây dựng và quảng bá hình ảnh địa phương, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa, lịch sử và con người An Giang.

Các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật không đơn thuần là hoạt động chuyên môn nhằm tìm kiếm, trao giải cho những tác phẩm xuất sắc. Quan trọng hơn, đây còn là diễn đàn khơi dậy cảm hứng sáng tạo, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ phản ánh sinh động những chuyển động của đời sống xã hội, những thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa, những tấm gương tiêu biểu và khát vọng vươn lên của con người trên vùng đất An Giang.

Thông qua các tác phẩm văn học, sân khấu, âm nhạc và điện ảnh, hình ảnh quê hương, đất nước, con người An Giang được chuyển tải bằng những ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đó cũng là một phương thức quan trọng để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương.

Từ sau sáp nhập đến tháng 11/2026, những khó khăn trong việc phân bổ, bố trí kinh phí hoạt động, cùng với sự phối hợp chưa kịp thời giữa các cơ quan liên quan, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai một số hoạt động văn học, nghệ thuật. Trong khi đó, các cuộc thi sáng tác năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn tác phẩm mới, phản ánh diện mạo An Giang trong không gian phát triển rộng lớn hơn sau sắp xếp.

Đáng chú ý, theo kế hoạch, cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh An Giang dự kiến trao giải vào tháng 11 năm 2026. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại đã là giữa tháng 11, quỹ thời gian còn lại không nhiều. Việc tạm dừng các bước tiếp theo khiến nhiều hội viên và tác giả không khỏi băn khoăn về tiến độ xét chọn, công bố kết quả cũng như quyền lợi chính đáng của những người đã dành tâm huyết, thời gian và công sức tham gia sáng tác.

Cần sớm tháo gỡ để không gián đoạn hoạt động sáng tạo

Một vấn đề khác cần được quan tâm là kế hoạch tổ chức các hoạt động văn học, nghệ thuật trong thời gian tới, đặc biệt là Cuộc thi Tao đàn Chiêu Anh Các nhân Ngày Thơ Việt Nam năm 2027, dự kiến diễn ra vào dịp đầu năm mới. Tao đàn Chiêu Anh Các là một dấu ấn văn hóa đặc sắc gắn với lịch sử văn học, truyền thống hiếu học và đời sống tinh thần của vùng đất Hà Tiên. Hoạt động sáng tác, giao lưu và tôn vinh thơ ca nhân dịp này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối truyền thống văn chương, tạo không gian gặp gỡ giữa các thế hệ văn nghệ sĩ, đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng của An Giang đến công chúng.

Nếu những vướng mắc về cơ chế, chính sách và kinh phí tiếp tục kéo dài, không chỉ các cuộc thi năm 2026 bị ảnh hưởng mà còn có nguy cơ tác động đến kế hoạch tổ chức những hoạt động sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật trong năm 2027.

Từ thực tế trên, hội viên các chuyên ngành và những tác giả tham gia các cuộc thi mong muốn các cơ quan chức năng của tỉnh, đặc biệt là những đơn vị có liên quan đến công tác tài chính, ngân sách và quản lý hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sớm phối hợp rà soát, hướng dẫn cụ thể về cơ sở pháp lý, định mức chi giải thưởng và thù lao cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký.

Việc tháo gỡ cần được thực hiện trên tinh thần trách nhiệm, khẩn trương và đồng bộ, vừa bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý ngân sách nhà nước, vừa tránh để những khó khăn về thủ tục hành chính làm gián đoạn hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Đặc biệt, cần có phương án xử lý phù hợp đối với các cuộc thi đã phát động, các tác phẩm đã được tác giả đầu tư sáng tác và gửi tham gia, bảo đảm quyền lợi chính đáng, tính công bằng và sự minh bạch trong quá trình tổ chức.

Về lâu dài, tỉnh cần quan tâm xây dựng cơ chế phối hợp ổn định, thống nhất giữa các cơ quan quản lý nhà nước và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật; chủ động bố trí kinh phí hoạt động ngay từ đầu năm, có hướng dẫn cụ thể về chế độ chi tiêu đối với các hoạt động sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật. Đây là điều kiện quan trọng để các hội chuyên ngành chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các cuộc vận động sáng tác và tạo môi trường thuận lợi cho văn nghệ sĩ phát huy năng lực.

Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi sự đầu tư về trí tuệ, cảm xúc, thời gian và tâm huyết của người sáng tạo. Một cuộc thi có thể được tổ chức bằng kinh phí ngân sách, nhưng giá trị của nó được tạo nên từ tài năng, trách nhiệm và tình yêu quê hương của mỗi văn nghệ sĩ. Vì vậy, việc bảo đảm cơ chế, chính sách và điều kiện hoạt động không chỉ là trách nhiệm quản lý mà còn là sự trân trọng đối với những đóng góp của đội ngũ sáng tạo văn học, nghệ thuật.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, An Giang đang đứng trước nhiều cơ hội để khẳng định vị thế, phát huy tiềm năng và bản sắc văn hóa của một vùng đất giàu truyền thống lịch sử. Để hành trình ấy có chiều sâu và sức lan tỏa, không thể thiếu vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc lưu giữ ký ức, phản ánh hiện thực và khơi dậy khát vọng phát triển.

Do đó, tháo gỡ những vướng mắc khiến các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật năm 2026 phải tạm dừng không nên chỉ được xem là việc giải quyết một thủ tục về kinh phí, mà cần được xác định là nhiệm vụ cần thiết nhằm duy trì mạch nguồn sáng tạo, bảo đảm quyền lợi của văn nghệ sĩ và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển văn hóa của tỉnh. Các hội viên và tác giả đang mong chờ những động thái tích cực, kịp thời từ các cơ quan liên quan để các cuộc thi sớm được tiếp tục triển khai, những tác phẩm tâm huyết có cơ hội được tôn vinh và giá trị lịch sử, văn hóa, con người An Giang được lan tỏa rộng rãi đến công chúng.