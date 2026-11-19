Ngày 19/11, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc tiến hành khảo sát và tổ chức thi công dặm vá hư hỏng mặt đường trên quốc lộ 80 đoạn Rạch Giá - Hà Tiên và tuyến đường Xuyên Á.

Sau phản ánh của Báo Xây dựng về hư hỏng, xuống cấp mặt đường quốc lộ 80 đoạn Rạch Giá đi Hà Tiên, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức sữa chữa, dặm vá hư hỏng để đảm bảo ATGT.

Đây là việc sửa chữa đột xuất tại những khu vực hư hỏng nặng nhằm trước mắt đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên hai tuyến đường này qua tỉnh An Giang.

Theo Sở Xây dựng An Giang, tuyến Quốc lộ 80 đoạn Rạch Giá - Hà Tiên có chiều dài khoảng 106km, được đầu tư cải tạo, nâng cấp từ năm 1995. Khi đó, tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, mặt đường láng nhựa, với lưu lượng khai thác khoảng 250 xe quy đổi/ngày đêm.

Tuy nhiên, sau 30 năm, lưu lượng phương tiện tăng nhanh, hiện cao hơn 10 lần so với thiết kế ban đầu, khiến kết cấu mặt đường không còn đáp ứng nhu cầu khai thác thực tế.

Thời gian qua, một số đoạn tuyến đã được đầu tư nâng cấp bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Hiện nay, đoạn từ Rạch Giá đi Ba Hòn dài hơn 60km xuất hiện tình trạng hư hỏng cục bộ. Sở Xây dựng đã triển khai cải tạo, nâng cấp, sửa chữa khoảng 25km, còn lại khoảng 35km cần tiếp tục được xử lý.

Dự án nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 80 đoạn Rạch Giá - Hà Tiên qua tỉnh An Giang có tổng mức đầu tư dự kiến 1.800 tỷ đồng, nhưng hiện có thể chậm hơn dự kiến vì chưa được tỉnh phân bổ ngân sách.

Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh Kiên Giang trước đây phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp đoạn tuyến từ Rạch Giá đi Ba Hòn. Dự án được thông qua tại Quyết định số 1641 ngày 9/6/2025, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.800 tỷ đồng.

Sở Xây dựng cũng đã đăng ký với Sở Tài chính, đề xuất đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn nhưng do tỉnh đang thực hiện nhiều dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 nên kế hoạch có thể chậm hơn dự kiến.

Trước mắt, trong năm 2026 và 2027, ngành xây dựng sẽ tập trung sử dụng nguồn vốn bảo trì để sửa chữa những vị trí hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Một số đoạn tuyến hiện đang được triển khai sửa chữa.

Tuy nhiên, quá trình thi công gặp khó khăn do thời tiết mưa bão kéo dài. Trong điều kiện mưa lớn, các đơn vị chủ yếu thực hiện công tác thoát nước mặt đường, chưa thể huy động máy móc, thiết bị để thi công sửa chữa triệt để.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục rà soát, xử lý các vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm giao thông trên tuyến trong thời gian chờ bố trí nguồn vốn nâng cấp đồng bộ.

Ghi nhận thực tế trên tuyến quốc lộ 80 đoạn Rạch Giá - Hòn Đất có nhiều đội nhóm đang tổ chức sửa chữa, dặm vá mặt đường. Đối với các ổ gà, hư hỏng nhỏ thì khắc phục bằng việc bù nhựa đường, còn những nơi hư hỏng nặng được đơn vị thi công xử lý lại nền đường, tổ chức lu lèn rồi thảm nhựa theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đối với tuyến đường Xuyên Á (đường hành lang ven biển nối Kiên Giang với Cà Mau) có 23km đi qua địa bàn các xã An Minh, Đông Hòa tỉnh An Giang cũng xuất hiện tình trạng hư hỏng, xuống cấp trong nhiều tháng qua. Đặc biệt khi trời mưa, những ổ gà đọng nước, gặp áp lực phương tiện lưu thông chở VLXD cho các công trình đi qua thường xuyên khiến mặt đường xuống cấp trầm trọng hơn.

Sau phản ánh của Báo Xây dựng ngày 11/11/2026, Sở Xây dựng tỉnh An Giang cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức rà soát, dặm vá hư hỏng mặt đường Xuyên Á. Đặc biệt là tổ chức thảm, vá các ổ gà, hư hỏng tại đường dẫn các đầu cầu trên tuyến này để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.