An Giang: Sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng cao

Bác sĩ của Bệnh viện Sản nhi tỉnh khám, điều trị 1 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: THANH DŨNG)

Theo báo cáo, trong tháng 9/2026 (tính đến ngày 24/9), toàn tỉnh có 930 ca sốt xuất huyết Dengue, trong đó có 37 ca nặng. Lũy kế từ đầu năm, tổng số ổ dịch 1.873, số ca mắc lên 6.700, tăng 3.122 ca so với cùng kỳ năm 2025; ghi nhận 1 trường hợp tử vong.

Đặc khu Phú Quốc là địa bàn có số ca mắc cao nhất trong tháng 9 với 290 ca, trong đó 16 ca nặng. Một số địa bàn khác ghi nhận số ca mắc đáng chú ý là xã Cù Lao Giêng với 63 ca và xã Khánh Bình với 37 ca.

Đối với bệnh tay chân miệng, trong tháng 9, An Giang ghi nhận 536 ca mắc; lũy kế từ đầu năm là 5.176 ca, tăng 1.710 ca so với cùng kỳ năm trước, có 1 trường hợp tử vong.

Sáng 15/10, tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh An Giang (phường Long Xuyên) chúng tôi ghi nhận, tại khoa Truyền nhiễm thần kinh đang tiếp nhận và điều trị cho 54 ca mắc bệnh tay chân miệng, trong khi đó giường bệnh cho tay chân miệng chỉ tiếp nhận được 40 ca.

Khám và điều trị một bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng. (Ảnh: THANH DŨNG)

Theo đánh giá của ngành y tế, thời tiết diễn biến thất thường làm tăng nguy cơ bùng phát các dịch bệnh. Đối với sốt xuất huyết, kết quả giám sát côn trùng tại một số địa bàn cho thấy chỉ số BI-chỉ số lăng quăng trong dụng cụ chứa nước, vượt ngưỡng nguy cơ, trong đó có xã Khánh Bình và đặc khu Phú Quốc.

Trước tình hình trên, ngành y tế An Giang tiếp tục giám sát, hỗ trợ chuyên môn tại các địa bàn trọng điểm; kiểm tra ổ dịch sốt xuất huyết và các cơ sở giáo dục có ca tay chân miệng. Công tác phun hóa chất diệt muỗi diện rộng được triển khai tại đặc khu Phú Quốc; hóa chất phòng, chống sốt xuất huyết cũng được cấp phát cho các đơn vị y tế theo nhu cầu.

Ngành y tế tiếp tục tham mưu, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, chú trọng công tác truyền thông, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện biện pháp phòng, chống tay chân miệng, nhất là tại nhà trẻ và trường mẫu giáo.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng đọng nước, diệt loăng quăng và muỗi; giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc.