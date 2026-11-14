Ngày hội diễn ra với không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật của đồng bào Khmer, múa lân, đờn ca tài tử, các trò chơi dân gian; trưng bày các loại bánh dân gian Nam Bộ; trưng bày hình ảnh về sản phẩm xanh thân thiện với môi trường…

An Giang: Sôi động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Vĩnh Bình

Ấp Đồng Tranh có 704 hộ, trong đó có 158 hộ người Khmer, 29 hộ người Hoa cùng lao động, đoàn kết, sinh sống nhiều năm nay trên địa bàn ấp.

Hằng năm, Chi bộ ấp cùng các tổ chức đoàn thể vận động người dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; chăm lo đời sống người dân, động viên bà con lao động, sản xuất phát triển kinh tế.

Ngày hội diễn ra với không khí vui tươi, phấn khởi

Đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả giúp nhiều hộ có thu nhập ổn định cuộc sống. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân trong khu dân cư ngày càng củng cố, mở rộng; tình làng, nghĩa xóm được phát huy, sự đồng thuận xã hội ngày càng cao.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu

Phát biểu tại Ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ đánh giá cao kết quả đạt được cảu xã Vĩnh Bình nói chung, ấp Đồng Tranh nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ khẳng định, trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh của nhân dân và xây dựng sự đồng thuận xã hội.

Đại biểu tham dự Ngày hội

“Muốn vậy, công tác Mặt trận và các phong trào ở khu dân cư phải ngày càng đi vào chiều sâu, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể và là người trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh.

Dịp này, chính quyền địa phương đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ ấp Đồng Tranh 6 căn nhà tình nghĩa và tặng nhiều phần quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn

Dịp này, chính quyền địa phương đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ ấp Đồng Tranh 6 căn nhà tình nghĩa, thực hiện một công trình thắp sáng đường quê và trao nhiều phần quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn.