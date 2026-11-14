An Giang sôi động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp Đồng Tranh

Ngày 14.11, xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại ấp Đồng Tranh. Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cùng các sở, ngành tỉnh và đông đảo người dân địa phương đến chung vui tại Ngày hội.

Người dân cùng tham gia các trò chơi dân gian

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật của đồng bào Khmer, múa lân, đờn ca tài tử, các trò chơi dân gian; trưng bày các loại bánh dân gian Nam Bộ, trưng bày hình ảnh về sản phẩm xanh thân thiện với môi trường…

Bí thư Chi bộ ấp Đồng Tranh Chương Văn Sáng cho biết, toàn ấp có 704 hộ, trong đó 158 hộ người Khmer, 29 hộ người Hoa cùng lao động, đoàn kết, sinh sống nhiều năm nay trên địa bàn ấp.

Hằng năm, chi bộ ấp cùng các tổ chức đoàn thể vận động người dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; chăm lo đời sống người dân, động viên bà con lao động, sản xuất phát triển kinh tế.

Những năm qua, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, nhiều mô hình nuôi tôm hiệu quả được phát huy giúp bà con ổn định cuộc sống. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, mở rộng; tình làng, nghĩa xóm được phát huy, sự đồng thuận xã hội ngày càng cao…

Các đại biểu tham quan gian hàng ẩm thực trưng bày tại Ngày hội

Toàn ấp có 602 hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, kết quả bình xét đạt tỷ lệ 99,6%. Trong năm 2026, xây dựng mới 5 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở. Vận động mạnh thường quân giúp đỡ hộ nghèo, các cụ già neo đơn với hơn 300 suất quà, tổng trị giá 90 triệu đồng.

Một trong những nét nổi bật của ấp là quan tâm đến đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Tại chùa Đồng Tranh duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống như dàn nhạc Ngũ âm, múa, ca hát… góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong năm 2026, ấp thành lập mới 1 câu lạc bộ “Múa dân gian Khmer Nam bộ chùa Đồng Tranh” với 21 thành viên. Bên cạnh đó, vào dịp hè nhà chùa tổ chức dạy chữ Khmer 2 lớp, với 40 em học sinh tham gia, góp phần duy trì tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc…

Trình diễn nghệ thuật Khmer Nam Bộ tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ đánh giá cao ấp Đồng Tranh đã có nhiều cố gắng trong vận động, tập hợp người dân, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống và xây dựng cộng đồng dân cư.

Thông qua Ngày hội hôm nay, chúng ta không chỉ vui mừng với những kết quả đã đạt được, mà còn cùng nhau suy nghĩ sâu sắc hơn về trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng. Làm thế nào để tinh thần đoàn kết được thể hiện thường xuyên, thực chất; để văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống, mỗi gia đình có điều kiện sống tốt hơn, mỗi người dân được quan tâm hơn.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu

Ông Lê Trung Hồ cho biết, trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh An Giang, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh của nhân dân và xây dựng sự đồng thuận xã hội.

Muốn vậy, công tác Mặt trận và các phong trào ở khu dân cư phải ngày càng đi vào chiều sâu, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể và là người trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức thành viên và người dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong mỗi người dân.

Chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa; đặc biệt là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các sự kiện văn hóa tại địa bàn khu dân cư.

Thông qua hoạt động của Ngày hội, chúng ta không chỉ tạo không gian vui tươi, thắm tình đoàn kết mà còn là dịp để tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố tình làng nghĩa xóm.

Trao tặng nhà tình nghĩa cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, chính quyền địa phương đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ ấp Đồng Tranh 6 căn nhà tình nghĩa, công trình thắp sáng đường quê, trao nhiều phần quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn…