An Giang: Sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang; đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, địa phương và tinh thần trách nhiệm của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, tỉnh An Giang đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là hoàn thành trước tiến độ công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Đến ngày 8/10/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành khai quật 15.210 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 20/20 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch; trong đó lấy được 11.016 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, đạt 72,42% số mộ khai quật. Toàn bộ số mẫu sinh phẩm đã được bàn giao cho các cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN.

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập, trong năm 2026, Đội K92 và K93 đã tìm kiếm, quy tập được 331 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập, trong năm 2026, hai Đội K92 và K93 đã tìm kiếm, quy tập được 331 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh, đạt 132,4% kế hoạch; đồng thời hoàn thành 80,73% chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập của toàn Chiến dịch 500 ngày đêm.

Cùng với đó, công tác thu thập, xác minh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được triển khai đồng bộ. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia; phát huy vai trò của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trong cung cấp thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, nhất là tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, thu thập thông tin và quản lý hồ sơ liệt sĩ.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được khen, thưởng vì có thành tích xuất sắc

Dịp này, UBND tỉnh An Giang khen thưởng 30 tập thể, 60 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân và Quân khu 9 tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.