An Giang:Số hóa Di tích lịch sử Chiến thắng Lộ Mới Ngọc Chúc

Tuổi trẻ Ngọc Chúc số hóa Di tích lịch sử Chiến thắng Lộ Mới

Nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số, chào mừng lễ công nhận xã Ngọc Chúc là xã An toàn khu, Câu lạc bộ số hóa di tích trực thuộc Đoàn Thanh niên xã Ngọc Chúc ra mắt công trình số hóa Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh Chiến thắng Lộ Mới Ngọc Chúc.

Với việc ứng dụng công nghệ số thông qua mã QR, công trình giúp cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân dễ dàng tiếp cận thông tin về di tích, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trong thời đại số.

Tuổi trẻ xã Ngọc Chúc tại Di tích lịch sử Chiến thắng Lộ Mới Ngọc Chúc

Di tích lịch sử Chiến thắng Lộ Mới Ngọc Chúc là địa chỉ có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống cách mạng tại địa phương. Việc số hóa thông tin không chỉ hỗ trợ giới thiệu, quảng bá giá trị lịch sử mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy di sản quê hương.

Mã QR tìm hiểu thông tin Di tích lịch sử Chiến thắng Lộ Mới Ngọc Chúc

Công trình thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ Ngọc Chúc trong ứng dụng công nghệ số, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số và đưa lịch sử đến gần hơn với cộng đồng bằng hình thức tiếp cận hiện đại.

Thông qua công trình, tuổi trẻ xã Ngọc Chúc kỳ vọng lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.