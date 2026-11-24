An Giang - Thiên Cấm Sơn - Điểm đến du lịch hấp dẫn

Trải qua tiến trình lịch sử, An Giang đã hình thành những giá trị văn hóa phong phú, thể hiện sinh động qua hệ thống di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể (nghệ thuật ẩm thực, trang phục, nghề thủ công truyền thống, nghi lễ, lễ hội, diễn xướng dân gian, các loại hình nghệ thuật, ngôn ngữ,...).

An Giang hiện có 235 di tích đã được kiểm kê đưa vào danh mục, trong đó có 50 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 81 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 99 di tích cấp tỉnh, 3 di tích xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt là: Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc; Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Khu di tích khảo cổ Óc Eo. Hiện tỉnh có 10 bảo vật quốc gia, 11 di sản vật thể và phi vật thể cấp quốc gia.

Bên cạnh đó, tỉnh còn sở hữu kho tàng di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa với hơn 200 lễ hội truyền thống hằng năm. Nhiều nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn, ẩm thực, trang phục, tri thức dân gian, tôn giáo, tín ngưỡng, tập quán cộng đồng, ngôn ngữ,... Đây là nguồn lực văn hóa vô giá, chứa đựng những giá trị tốt đẹp của các dân tộc trên vùng đất An Giang. Có thể khẳng định, tính đa dạng về văn hóa là một trong những thế mạnh của hệ giá trị sinh thái nhân văn, tạo nét đẹp rất riêng của văn hóa tại tỉnh An Giang.

Đồng thời, tỉnh hiện có gần 100 danh thắng văn hóa được xếp hạng. Các di tích tiêu biểu loại này có khu di tích Núi Sam, chùa Bà Thiên Hậu, Miếu Quan Thánh Đế, chùa Phật Lớn, chùa Sóc Xoài, Nhà cổ Bảo tàng, mộ Hội Đồng Suông. Ngoài ra còn có hệ thống di tích lịch sử cách mạng, như: Di tích lịch sử căn cứ Ô Tà Sóc An Giang; Khu chiến thắng Hòn Đất; Khu chứng tích vụ thảm sát Ba Chúc; đồi Tức Dụp; trại giam tù binh cộng sản Phú Quốc. Các di tích chiến thắng U Minh Thượng, Khu di tích Ranh Hạt, Khu chứng tích chiến tranh Rừng tràm Ban Biện Phú, Nhà bia anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, Bia tuyến đường 1C,...

Ngoài ra, Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Vườn Quốc gia Phú Quốc và Rừng tràm Trà Sư sở hữu hệ sinh thái rừng đa dạng và phong phú nổi tiếng với loại hình du lịch sinh thái, du lịch gắn với di tích lịch sử cách mạng; du lịch sinh thái gắn với nghiên cứu khoa học,… Hoạt động du lịch văn hóa biển, đảo ở An Giang không chỉ đơn thuần đưa du khách đến với những cảnh quan được thiên nhiên ban tặng mà còn là nơi tắm biển, vui chơi giải trí rèn luyện sức khỏe. Đây là quá trình lâu dài mà con người sống với biển, ứng xử với biển: từ việc sử dụng những phương tiện ghe thuyền để ra biển, phương thức đánh bắt hải sản, cách thức chế biến món ăn từ biển đến những hoạt động vui chơi, lễ hội, phong tục tập quán, thói quen sinh hoạt…

Với nguồn lực phong phú, đa dạng về di tích lịch sử, văn hóa đã cho chúng ta thấy số hoá các nguồn lực văn hoá sẽ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá trong giai đoạn phát triển hiện nay. Từ đó đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm phong phú, đa dạng.

Cùng với số hoá, An Giang đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các sản phẩm văn hoá, nguồn lực văn hoá thông qua hệ thống thông tin tuyên truyền, như: báo in chuyên trang du lịch; phóng sự ảnh, chùm ảnh; phóng sự, phim tài liệu,... đến du khách trong và ngoài nước nhằm giới thiệu những điểm đến, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, chính sách đầu tư phát triển du lịch của tỉnh, ngành, địa phương góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá.

Tác giả (người đứng thứ 2, từ trái qua phải) giới thiệu món ăn dân gian của địa phương đến du khách

Đồng thời, tỉnh An Giang cũng đã lắp đặt các bảng mã QR giới thiệu di tích tại các di tích xếp hạng cấp tỉnh. Thực hiện nhiều bài viết về điểm đến ở nhiều địa phương trong tỉnh ở các trang văn hóa, xã hội các ngày trong tuần. Thông tin thời sự của ngành du lịch, nhất là khảo sát, xây dựng các điểm đến mới, liên kết phát triển du lịch phù hợp với đặc điểm của từng vùng trong tỉnh. Đăng tải trên sóng phát thanh truyền hình các thể loại phản ảnh về những vấn đề có liên quan đến công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền chủ trương, chính sách phát triển du lịch, hoạt động đầu tư, kinh doanh, dịch vụ dụ lịch trên địa bàn tỉnh. Để quảng bá hiệu quả các di tích, sản vật, cảnh đẹp, văn hóa,... của các địa phương, trong thời gian tới, tỉnh An Giang cần tiếp tục triển khai, thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Truyền thông phát triển văn hoá du lịch trên địa bàn tỉnh. Triển khai hệ thống website tích hợp video thực tế ảo quảng bá hình ảnh du lịch, hệ thống mua vé trực tuyến, ứng dụng di động (Mobile App) và các hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch. Triển khai đề án xây dựng các nơi, trung tâm có điều kiện phát triển du lịch, như: Xây dựng Chính quyền điện tử; Hệ thống mạng không dây thông minh (Smart Wifi); Hệ thống Camera giám sát; Hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến; Hệ thống giám sát môi trường; Hệ thống quản lý du lịch; Hệ thống tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh về các vấn đề du lịch,…

Hai là, nâng cao hiệu quả quản lý văn hoá và di sản văn hóa, góp phần phát triển kinh tế du lịch. Đẩy mạnh việc bảo vệ, tôn tạo, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể gắn liền với di tích trên địa bàn tỉnh An Giang. Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên một số dự án trọng điểm.

Ba là, từng bước hình thành trung tâm điều hành đô thị thông minh, triển khai tích hợp giám sát điều hành các hệ thống thông tin tỉnh An Giang, bao gồm: Hệ thống điều hành ngành Du lịch; Hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến; Hệ thống giám sát an toàn thông tin; Hệ thống giám sát mạng xã hội, chính quyền số,...Xây dựng các kênh, mã QR, ứng dụng AI vào số hoá các di tích lịch sử trên nền tảng các dữ liệu để du khách khai thác thông tin một cách tiện lợi, chính xác. Tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch An Giang đến với du khách thông qua các phương tiện truyền thông và lồng ghép giới thiệu trong các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế. Nhất là năm APEC Việt Nam 2027 được tổ chức tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Bốn là, cần tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo nhân lực về công nghệ thông tin, ngoại ngữ; tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, trình độ, kỹ năng về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo cho cán bộ quản lý và người làm công tác di sản văn hóa. Đồng thời, đầu tư nguồn kinh phí thường xuyên và đảm bảo để xây dựng, vận hành hệ thống lưu trữ số cũng như đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng phục vụ việc số hóa di sản. Tiếp tục nghiên cứu cơ chế thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển, khai thác hệ sinh thái số về di sản văn hoá,… Ví dụ cơ chế để mời chuyên gia, doanh nghiệp đầu tư, đơn vị khoa học, truyền thông; cơ chế khuyến khích người trẻ tham gia; cơ chế số hoá di sản trước hết cho bản thân cộng đồng di sản để họ hiểu về các giá trị di sản văn hoá, cơ chế về đào tạo nguồn nhân lực quản lý, công nghệ cho cả khu vực nhà nước và xã hội.

Từ một số nhận định nêu trên, chúng ta thấy rằng, việc đẩy mạnh số hóa di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh là việc làm cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý, bảo tồn di sản văn hóa một cách bền vững, đặc biệt là sẽ đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm của du khách. Thông qua việc số hóa, công nghệ về lưu trữ cùng với các phần mềm tái hiện đa phương tiện, công chúng sẽ được tiếp cận, khai thác và tương tác mà không làm tổn hại đến di sản, di tích. Việc số hóa các di sản mang lại hiệu quả với tính trực quan và độ tin cậy rất cao. Qua đó, không chỉ đáp ứng mục tiêu trưng bày, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang mà còn làm thay đổi phương pháp quảng bá hình ảnh du lịch nhanh chóng, không bị giới hạn về thời gian, địa điểm, ngôn ngữ,… góp phần nâng tầm giá trị di tích, di sản ở An Giang.

An Giang sở hữu nhiều di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được hình thành qua từng giai đoạn phát triển của vùng đất và con người nơi đây. Những di tích này không chỉ ghi dấu lịch sử mà còn trở thành di sản kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Là nguồn lực văn hoá quan trọng góp phần phát triển kinh tế, xã hội đưa An Giang bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc.