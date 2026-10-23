An Giang siết tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Tại đặc khu Phú Quốc, ngày 22/10 UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ ký cam kết hoàn thành các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 giữa các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu thi công. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả triển khai từng công trình.

Huy động nguồn lực, khắc phục chậm tiến độ

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh các công trình phục vụ APEC 2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện quốc tế tại Phú Quốc. Vì vậy, các đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm, tập trung nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công khoa học, bảo đảm hoàn thành công việc theo tiến độ đã cam kết.

Phối cảnh cụm dự án phục vụ APEC 2027 đang được Sun Group cấp tập triển khai tại Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Qua kiểm tra thực tế, phần lớn dự án đang được triển khai đúng kế hoạch. Tuy nhiên, một số công trình còn chậm do chưa chủ động huy động đủ nguồn lực và tổ chức thi công chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng này cần sớm được khắc phục nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu rà soát toàn diện kế hoạch triển khai, bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức nhiều mũi thi công để tăng khối lượng thực hiện. Những hạng mục có điều kiện triển khai cần được ưu tiên, tránh để nguồn lực nhàn rỗi hoặc chậm trễ do công tác điều hành thiếu chủ động.

Đối với nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và tiến độ, các bên liên quan phải phối hợp thống nhất phương án bổ sung nguồn lực hoặc thay thế phù hợp. Việc xử lý cần được thực hiện kịp thời, không để những hạn chế của một đơn vị kéo dài thời gian hoàn thành công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát tại công trường, thường xuyên cập nhật khối lượng thực hiện và chủ động xử lý khó khăn phát sinh. Các kế hoạch thi công cần được rà soát theo hướng rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ quy định.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, siết trách nhiệm

Bên cạnh yêu cầu tăng tốc thi công, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những nhiệm vụ cần ưu tiên tại đặc khu Phú Quốc. Các đơn vị liên quan phải tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để xử lý những vướng mắc, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai các dự án theo kế hoạch.

Thi công công trình Trung tâm Hội nghị phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý trật tự và mỹ quan đô thị, xử lý tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép tại các khu vực liên quan đến công trình. Công tác bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực thi công cũng cần được chú trọng, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với quản lý chất lượng, an toàn lao động và trật tự đô thị. Các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu không chỉ chịu trách nhiệm về khối lượng, thời gian hoàn thành mà còn phải bảo đảm công trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện khai thác, sử dụng.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng khẳng định sẽ gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện dự án; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, để xảy ra chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Yêu cầu này nhằm nâng cao kỷ luật thực thi, tăng tính chủ động và trách nhiệm phối hợp giữa các bên.

Tại buổi lễ, các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu thi công đã ký cam kết trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND tỉnh An Giang. Việc ký cam kết là cơ sở để các đơn vị cụ thể hóa trách nhiệm, tập trung nguồn lực và phối hợp triển khai công việc theo kế hoạch.

Trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC 2027, Phú Quốc đang tập trung triển khai các dự án phục vụ sự kiện. Do đó, việc kiểm soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, nâng cao năng lực thi công và đề cao trách nhiệm người đứng đầu có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm các công trình hoàn thành đúng thời hạn, đáp ứng yêu cầu tổ chức hội nghị.