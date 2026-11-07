An Giang: Siết kỷ cương điều hành, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế xanh và bền vững

Trong bối cảnh năm 2026 bước vào giai đoạn nước rút, yêu cầu đặt ra đối với An Giang không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mà còn phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, sử dụng hiệu quả nguồn lực và xử lý dứt điểm những điểm nghẽn đang cản trở quá trình phát triển. Việc UBND tỉnh xem xét 15 nội dung quan trọng tại cuộc họp ngày 5/11 cho thấy quyết tâm chuyển mạnh từ chỉ đạo, điều hành sang tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất và có trách nhiệm.

Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng dư địa phát triển

Ngày 5/11, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp thành viên UBND tỉnh xem xét, thông qua 15 nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ, Lê Văn Phước và Nguyễn Thị Minh Thúy.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Các nội dung được đưa ra xem xét lần này bao quát nhiều lĩnh vực then chốt, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, đầu tư hạ tầng, phát triển công nghiệp, chuyển đổi số đến quản lý tài nguyên, môi trường và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, trong nhóm chính sách trình HĐND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh xem xét 5 dự thảo nghị quyết liên quan đến nội dung, mức chi phục vụ quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường; trách nhiệm đóng góp kinh phí của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản để đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tiêu chí quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất.

Đây đều là những vấn đề có tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh và hiệu quả quản lý nhà nước. Đặc biệt, việc hoàn thiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản có ý nghĩa quan trọng đối với một địa phương có thế mạnh về nông nghiệp như An Giang, góp phần tăng cường liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Ở góc độ quản lý tài nguyên, môi trường, việc xem xét mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường và trách nhiệm đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thể hiện yêu cầu gắn hoạt động khai thác tài nguyên với trách nhiệm đầu tư hạ tầng, khắc phục tác động môi trường. Đây là hướng tiếp cận cần thiết nhằm hạn chế tình trạng khai thác tài nguyên nhưng chưa tương xứng với trách nhiệm bảo vệ môi trường và cộng đồng địa phương.

Đối với dự thảo nghị quyết về tiêu chí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát, hoàn thiện theo hướng tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh phải được quy định rõ, không đặt thêm tiêu chí đối với những vấn đề pháp luật đã quy định cụ thể; đồng thời bảo đảm phù hợp với chương trình phát triển đô thị và các quy hoạch liên quan.

Định hướng này cho thấy yêu cầu nhất quán trong điều hành: cải thiện môi trường đầu tư phải đi đôi với thượng tôn pháp luật, không tạo thêm rào cản hành chính nhưng cũng không buông lỏng kỷ cương quản lý.

Đối với đề xuất chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án nhà ở thương mại đường Hồ Quý Ly, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, lập danh sách doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai, cập nhật đầy đủ thông tin trên hệ thống điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch và phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Đây không chỉ là yêu cầu đối với một dự án cụ thể mà còn đặt ra vấn đề lớn hơn về minh bạch thông tin đất đai, trách nhiệm của nhà đầu tư và năng lực giám sát của cơ quan quản lý. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, các quyết định liên quan đến đất đai sẽ có thêm cơ sở kiểm soát rủi ro, hạn chế vi phạm và nâng cao tính công bằng trong tiếp cận nguồn lực.

Cùng với nhóm chính sách, cuộc họp xem xét nhiều nội dung đầu tư quan trọng, gồm dự án mua sắm thiết bị phục vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử năm 2026 cho Công an tỉnh; dự án Hệ thống thông tin liên lạc Tổng đài nghiệp vụ Công an tỉnh; dự án đầu tư kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Xẻo Rô, xã An Biên; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường Mẫu giáo Mỹ An điểm chính.

Các nội dung này phản ánh yêu cầu phát triển đồng bộ giữa hạ tầng kinh tế, hạ tầng số và hạ tầng xã hội. Trong đó, đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Xẻo Rô được kỳ vọng tạo thêm điều kiện thu hút sản xuất, kinh doanh, mở rộng không gian phát triển công nghiệp; các dự án chuyển đổi số góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Quyết liệt thực thi, lấy hiệu quả tăng trưởng và kỷ cương làm thước đo

Một trong những nội dung có ý nghĩa điều hành xuyên suốt tại cuộc họp là đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hai tháng cuối năm 2026.

Đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hoàn thành các chỉ tiêu cả năm, nhất là mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ nằm ở việc rà soát tiến độ mà còn phải nhận diện chính xác những lĩnh vực còn dư địa, những nhiệm vụ đang chậm và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu xử lý dứt điểm các vi phạm, nhất là tại địa bàn Phú Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao, bám sát kịch bản tăng trưởng đã điều chỉnh; cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu thống kê, phản ánh đúng thực tế và khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng, phấn đấu đưa GRDP năm 2026 đạt mức hai con số.

Thông điệp điều hành này đặt ra yêu cầu rõ ràng về chất lượng tham mưu và năng lực tổ chức thực hiện. Tăng trưởng không thể chỉ dựa trên những con số dự kiến mà phải được chứng minh bằng kết quả sản xuất, kinh doanh, tiến độ đầu tư, khả năng giải ngân và sự chuyển biến thực chất của từng ngành, lĩnh vực.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường thu hồi vốn tạm ứng, bảo đảm giải ngân gắn với khối lượng thực hiện. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, ngăn ngừa tình trạng giải ngân hình thức, hạn chế thất thoát, lãng phí và sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Song song đó, nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tiếp tục được đặt ở vị trí trọng tâm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Đối với một tỉnh có không gian kinh tế biển rộng, phát triển thủy sản không thể chỉ đặt mục tiêu gia tăng sản lượng mà phải gắn với quản lý bền vững nguồn lợi, bảo vệ hệ sinh thái và tuân thủ các quy định quốc tế. Chống khai thác IUU vì thế không đơn thuần là nhiệm vụ trước mắt mà còn là điều kiện để nâng cao uy tín, giá trị và sức cạnh tranh của ngành thủy sản An Giang.

Đáng chú ý, vấn đề quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại đặc khu Phú Quốc tiếp tục được Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt quan tâm. Ông yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu xử lý dứt điểm các vi phạm, nhất là tại địa bàn Phú Quốc.

Tổ công tác đặc biệt 833 được yêu cầu tiếp tục tăng cường hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Trong bối cảnh Phú Quốc đang tập trung nguồn lực triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, yêu cầu này càng có ý nghĩa quan trọng. Tiến độ phát triển phải đi cùng trật tự, kỷ cương; tháo gỡ khó khăn phải gắn với bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, quản lý chặt chẽ đất đai và sử dụng hiệu quả nguồn lực công.

Bên cạnh các nội dung trên, cuộc họp còn xem xét kết quả thực hiện chiến dịch 45 ngày xây dựng, làm sạch đồng bộ dữ liệu và công tác chuẩn bị tổ chức Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026. Đây là những nhiệm vụ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị và lan tỏa định hướng phát triển gắn với văn hóa, môi trường.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên UBND tỉnh; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tính khả thi và tiến độ thực hiện.

Điểm đáng chú ý trong chỉ đạo của người đứng đầu UBND tỉnh là yêu cầu gắn trách nhiệm hoàn thiện chính sách với chất lượng thực thi. Một chủ trương chỉ thực sự phát huy giá trị khi được cụ thể hóa thành cơ chế phù hợp, có nguồn lực bảo đảm và được triển khai đến cùng.

Với 15 nội dung được xem xét, cuộc họp thành viên UBND tỉnh không chỉ giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền mà còn thể hiện quyết tâm củng cố nền tảng quản trị, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng cho An Giang trong giai đoạn mới.

Trong chặng đường phát triển phía trước, thước đo hiệu quả điều hành không chỉ là số lượng nghị quyết được ban hành hay dự án được phê duyệt, mà quan trọng hơn là những chuyển biến thực chất trong môi trường đầu tư, chất lượng sống của người dân, hiệu quả bảo vệ tài nguyên, môi trường và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đó cũng chính là nền tảng để An Giang hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và khẳng định vị thế trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.