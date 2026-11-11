An Giang siết chặt quản lý vận tải thủy sau vụ lật ca-nô du lịch tại Phú Quốc

Công tác cứu hộ vụ tai nạn chiều 11/7. (Ảnh: CTV)

Ngày 11/11, thông tin cung cấp tại buổi giao ban báo chí định kỳ tháng 11/2026 của tỉnh An Giang, Đại tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết, sau sự cố lật ca-nô du lịch xảy ra tại khu vực Hòn Mây Rút (Đặc khu Phú Quốc) vào ngày 11/7/2026, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 20/7/2026 về việc tổng rà soát toàn bộ quy trình, công tác quản lý nhà nước liên quan hoạt động vận tải thủy và du lịch.

Đại tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang thông tin tại họp báo. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Tiếp đó, ngày 5/8/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3713/QĐ-UBND về việc thành lập các tổ kiểm tra liên ngành để trực tiếp kiểm tra, chấn chỉnh tại thực địa.

Thực hiện chỉ đạo trên, Công an tỉnh An Giang đã huy động lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức 70 cuộc kiểm tra đối với 12 bến tàu khách, 25 phương tiện vận chuyển hành khách và 50 phương tiện du lịch trên địa bàn.

Qua công tác kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, lập biên bản xử lý 17 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt hành chính là 32,5 triệu đồng.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Đáng chú ý, nhằm ngăn ngừa triệt để các nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, các tổ công tác đã kiên quyết yêu cầu đình chỉ, tạm dừng hoạt động đối với 82 bến và 74 phương tiện thủy do chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh công tác thanh tra, xử lý sau sự cố, Công an tỉnh An Giang cũng thường xuyên chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Công an các xã, phường, đặc khu tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn du lịch trọng điểm.

“Việc siết chặt kỷ cương trong hoạt động vận tải hành khách và phương tiện phục vụ du lịch đường thủy không chỉ góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, du khách mà còn hướng tới xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quốc an toàn, văn minh”, Đại tá Nguyễn Hải Dương thông tin thêm.

Trước đó, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ đối với Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1969, ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú ở khu phố 6 An Thới, Đặc khu Phú Quốc) để điều tra do có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan vụ lật ca-nô, làm 15 du khách tử vong tại vùng biển Phú Quốc.

Lực lượng chức năng nỗ lực cấp cứu nạn nhân. (Ảnh: CTV)

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 11/7 xảy ra vụ lật ca-nô trên vùng biển Đặc khu Phú Quốc, làm 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã khẩn trương chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an Đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh An Giang quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp khắc phục hậu quả, tổ chức cứu nạn, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân bị thương, hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh An Giang gửi thư chia buồn đến Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh; chia buồn đến Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ, Nhân dân Ấn Độ và gia đình các nạn nhân tử vong.

Liên quan vụ việc, trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoacho biết địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, nhanh chóng chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo tỉnh với mục đích bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, không để xảy ra sự cố tương tự; đồng thời khẳng định Phú Quốc sẽ là một điểm đến an toàn, thân thiện và đầy trách nhiệm đối với bạn bè quốc tế.