An Giang siết chặt quản lý bãi đỗ, điểm trông giữ phương tiện

Ngày 5/10/2026, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh An Giang gồm: Công an tỉnh; Sở Xây dựng; Sở Nội vụ và Sở Tài chính tiến hành kiểm tra tại một số bãi đỗ xe, điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn xã Chợ Mới.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra giấy tờ, hồ sơ, thủ tục pháp lý bãi đỗ, điểm trông giữ xe thuộc Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.

Tại những nơi đến, đoàn kiểm tra đã tập trung kiểm tra các nội dung như: các loại giấy tờ, hồ sơ, thủ tục pháp lý trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc đầu tư xây dựng, lập các bãi đỗ xe, điểm trông giữ phương tiện, việc thu phí các loại hình dịch vụ, nhất là kiểm tra các trường hợp dừng, đỗ không đúng quy định, an toàn PCCC tại các điểm trông giữ phương tiện…

Qua công tác kiểm tra, đoàn đã phát hiện, chỉ ra những mặt còn tồn tại, chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật. Qua đó, đoàn yêu cầu các đơn vị, cá nhân phải cam kết khắc phục ngay trong thời gian sớm nhất, nếu tiếp tục tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế tại bãi đỗ, điểm trông giữ xe thuộc Trung tâm Y tế Chợ Mới.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, đoàn kiểm tra còn tuyên truyền, vận động các đơn vị, cá nhân thực hiện việc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong việc triển khai tổng thể giải pháp thu phí không dừng tại các bến xe, các bãi đỗ xe, sử dụng tính năng “Tra cứu bãi đỗ xe” với nền tảng giao thông tập trung trên ứng dụng VNeID trong thời gian tới.

Thông qua kiểm tra, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong ứng dụng công nghệ về quản lý giao thông, minh bạch hóa hoạt động thu phí, góp phần phục vụ người dân; khắc phục hạn chế trong triển khai thu phí không dừng tại các bãi đỗ xe, điểm trông giữ phương tiện.

Đồng thời, hoạt động kiểm tra góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc tổ chức các bãi đỗ xe, điểm trông giữ phương tiện, thu phí dừng, đỗ trên địa bàn tỉnh.