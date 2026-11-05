An Giang siết chặt kiểm soát biên giới, ngăn chặn buôn lậu

Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiến hành kiểm tra hàng hóa đi qua cửa khẩu.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Tại xã biên giới Vĩnh Xương, tuyến biên giới dài 6,2km tiếp giáp nước bạn Campuchia, có cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông. Địa bàn có nhiều đường mòn dân sinh, hoạt động giao thương qua biên giới thường xuyên. Phía đối diện cửa khẩu tập trung nhiều kho hàng, cơ sở kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hoạt động buôn lậu.

Theo Ban Chỉ đạo 389 xã Vĩnh Xương, các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, tuyến sông và đường mòn để vận chuyển hàng trái phép; bố trí người dò đường, canh đường, theo dõi hoạt động tuần tra của lực lượng chức năng. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, truy đuổi, chúng tìm cách quay trở lại Campuchia. Hàng hóa vi phạm chủ yếu gồm thuốc lá, đường cát, phân bón, xăng, dầu, mỹ phẩm, hàng điện tử, vàng, ngoại tệ và hàng có giá trị cao.

Từ đầu năm đến cuối tháng 9/2026, lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện 27 vụ vi phạm, xử lý hành chính 24 vụ, tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 13 tỷ đồng, số tiền xử phạt hành chính hơn 54 triệu đồng. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện 2 vụ việc, trị giá tang vật khoảng 470 triệu đồng, trong đó có vụ vận chuyển hàng cấm và vụ vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đang tiếp tục được xử lý, điều tra.

Ông Nguyễn Đắc Phạm Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Xương cho biết địa bàn xã rộng, địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, tuyến sông, trong khi lực lượng và trang thiết bị còn hạn chế. Vĩnh Xương đang tăng cường kiểm soát biên giới, cửa khẩu, bến bãi, điểm tập kết hàng hóa; phối hợp xử lý vi phạm, đồng thời vận động người dân không tiếp tay cho buôn lậu.

Hoạt động buôn lậu còn len lỏi qua các khâu trung chuyển, tiêu thụ trong nội địa. Tại phường Tân Châu, dù không trực tiếp giáp biên giới, các tuyến đường kết nối với xã Vĩnh Xương và địa phương lân cận vẫn bị lợi dụng để vận chuyển hàng lậu.

Ông Lê Trọng Oanh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 389 phường Tân Châu cho biết các đối tượng chủ yếu sử dụng xe gắn máy vận chuyển hàng từ khu vực biên giới Vĩnh Xương đến chợ Tân Châu để tìm đường tiêu thụ. Chúng thường canh đường, lợi dụng đêm tối để né tránh kiểm tra. Hoạt động chủ yếu nhỏ lẻ, chưa hình thành kho chứa hoặc điểm tập kết lớn.

Tại xã biên giới Khánh Bình, với đường biên giới giáp Campuchia gần 16km, Công an xã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình tổ chức tuần tra đường bộ, đường sông, đường mòn, lối mở. Các lực lượng chức năng thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Theo Ban Chỉ đạo 389 An Giang, tình hình buôn lậu cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp ở biên giới, vùng biển và nội địa. Tháng 9/2026, lực lượng chức năng phát hiện 90 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trong đó có 44 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu. Tổng số tiền xử phạt, thu nộp ngân sách gần 3,4 tỷ đồng. Các đơn vị chuyển 6 vụ với 12 bị can đến cơ quan chức năng để xử lý hình sự.

Công an tỉnh phát hiện 20 vụ với 26 đối tượng, thu giữ 19.003 gói thuốc lá nhập lậu cùng nhiều hàng hóa khác. Lực lượng quản lý thị trường phát hiện 56 vụ vi phạm, xử lý 41 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 910 triệu đồng. Trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra, xử phạt 16 vụ với 16 tàu, trong đó có vụ liên quan đến tàu chở 123.706 lít dầu DO.

Siết chặt kiểm soát từ cơ sở

Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, có cả đường bộ, đường thủy và vùng biển khiến công tác phòng, chống buôn lậu gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng thường thay đổi phương thức hoạt động, chia nhỏ hàng hóa, vận chuyển qua nhiều khâu nhằm né tránh kiểm tra, gây khó khăn cho việc xác minh nguồn gốc và làm rõ vai trò của từng đối tượng. Chênh lệch giá, lợi nhuận cao cùng tình trạng vận chuyển thuê, tiêu thụ hàng không rõ nguồn gốc cũng là những yếu tố khiến hoạt động này còn diễn biến phức tạp.

Lực lượng biên phòng kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình.

Theo Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Thống Nhất, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 An Giang, tỉnh tiếp tục siết chặt kiểm soát biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở và vùng biển; tập trung đấu tranh với tội phạm buôn lậu các mặt hàng trọng điểm như thuốc lá nhập lậu, đường cát, xăng, dầu, mỹ phẩm và hàng hóa không rõ nguồn gốc. Các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quan, quản lý thị trường và cảnh sát biển tiếp tục phối hợp, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm.

Cùng với kiểm soát trên các tuyến vận chuyển, tỉnh chú trọng kiểm tra hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, thương mại điện tử; vận động người dân không tiếp tay, chủ động tố giác hành vi vi phạm. Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, các đơn vị khẩn trương củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý, tập trung làm rõ đối tượng tổ chức, đầu nậu và các mắt xích liên quan, tránh chỉ xử lý người trực tiếp vận chuyển mà bỏ lọt đối tượng đứng sau.

Công tác kiểm tra công vụ cũng được chú trọng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với việc xử lý nghiêm cán bộ bao che, tiếp tay cho buôn lậu. Việc kiểm soát chặt địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý vi phạm, kết hợp vận động người dân tham gia phòng, chống buôn lậu là yêu cầu cấp thiết, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.