An Giang: Siết chặt công tác vận tải hành khách đường thủy, du lịch biển

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các phương tiện vận tải đường thủy

Theo ngành chức năng tỉnh An Giang, tỉnh An Giang hiện có 1.097 bến thủy nội địa, 6 bến cảng biển, 12 cảng, bến thủy nội địa và trên 75.000 phương tiện thủy nội địa, trong đó có 382 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách; cùng 2 chi nhánh đăng kiểm thực hiện đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Đại tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua, hoạt động vận tải hành khách, du lịch biển, đảo diễn ra sôi động, tập trung với mật độ cao tại đặc khu Phú Quốc và trên các tuyến giao thông kết nối từ đất liền ra đảo. Quy mô hoạt động lớn, lưu lượng phương tiện và hành khách đông đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Từ thực trạng đó, Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng CSGT và Công an các xã, phường, đặc khu tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa, trong đó chú trọng hoạt động vận tải hành khách, phương tiện phục vụ du lịch tại các địa bàn trọng điểm. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy.

Đại tá Nguyễn Hải Dương - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về tình hình quản lý vận tải hành khách, du lịch biển ở đặc khu Phú Quốc

Đại tá Nguyễn Hải Dương nhấn mạnh, sau vụ lật ca-nô du lịch ở khu vực Hòn Mây Rút, đặc khu Phú Quốc, vào ngày 11/7, Công an tỉnh An Giang đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch về tổng rà soát quy trình, công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động vận tải thủy và du lịch và thành lập các tổ kiểm tra liên ngành. Trong đó, Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang đã tổ chức 70 cuộc kiểm tra đối với 12 bến tàu khách, phương tiện vận chuyển hành khách, 50 phương tiện du lịch. Qua đó, phát hiện, lập biên bản 17 trường hợp vi phạm, xử phạt 32,5 triệu đồng; yêu cầu đình chỉ, tạm dừng hoạt động đối với 82 bến, 74 phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động.

Song song với công tác tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, Công an tỉnh An Giang còn phối hợp tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đường thủy cho các chủ phương tiện, người điều khiển tàu vận chuyển khách du lịch trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh An Giang kiểm tra, xử lý vi phạm còn phối hợp tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đường thủy cho các chủ phương tiện

Đối với các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không chở quá số người quy định, không chở khách vào ban đêm khi thời tiết xấu và hạn chế tầm nhìn. Người dân và khách du lịch phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thuỷ, người tham gia giao thông phải được mặc áo phao đầy đủ đúng quy định. Đồng thời, cho chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn.

Công an các đơn vị, địa phương đã và đang liên quan tập trung rà soát từng khâu, từng quy trình quản lý, từ đó kịp thời phát hiện, tham mưu khắc phục những hạn chế, bất cập. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, không để những thiếu sót trong công tác quản lý dẫn đến các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến an toàn của người dân và du khách.

Từ đó, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và du khách; tạo môi trường du lịch an toàn, văn minh, nhất là dịp trước, trong và sau Năm APEC Việt Nam 2027.