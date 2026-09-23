An Giang siết các khoản thu, giảm áp lực đầu năm học

Học sinh tỉnh An Giang chào đón năm học mới. Ảnh: TN.

Khẩn trương bổ sung sách giáo khoa

Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh An Giang có 721.790 trẻ em, học sinh đến trường. Ngay trước thềm khai giảng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động rà soát nhu cầu, phối hợp với nhà xuất bản và đơn vị phát hành nhằm bảo đảm sách giáo khoa (SGK) phục vụ giảng dạy, học tập.

Một số trường được ghi nhận còn thiếu sách như THPT Tân Châu, THPT Vĩnh Lộc, THPT Chu Văn An, THPT Thạnh Mỹ Tây, Trường phổ thông Long Thạnh; cùng một số địa bàn như Ô Lâm, Cô Tô, Thạnh Lộc, Kiên Lương.

Trước thực tế này, Sở GD&ĐT đã khẩn trương làm việc, đôn đốc các công ty sách và thiết bị trường học tập trung nguồn hàng, ưu tiên vận chuyển bổ sung về những điểm trường còn thiếu, phấn đấu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách cục bộ.

Nhiều giải pháp được triển khai để xử lý, điều phối và kịp thời bổ sung SGK cho học sinh. Ảnh: YP.

Cùng với bảo đảm nguồn cung, ngành Giáo dục phối hợp các cơ quan chức năng, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá bán, chất lượng ấn phẩm và đồ dùng học tập; kịp thời ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, hàng giả, hàng kém chất lượng vào trường học.

Tại các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT yêu cầu phát huy hiệu quả tủ sách dùng chung tại thư viện, huy động học sinh khóa trước tặng lại SGK đã qua sử dụng và vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ sách, vở, đồ dùng học tập, đồng phục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biên giới.

Các giải pháp này nhằm bảo đảm học sinh có đủ điều kiện học tập, không để việc thiếu sách, đồ dùng học tập trở thành nguyên nhân phải bỏ học hoặc bị gián đoạn quyền học tập.

Giảm áp lực từ đồng phục, khoản thu

Bên cạnh sách giáo khoa, vấn đề đồng phục học sinh tiếp tục được ngành Giáo dục An Giang quán triệt theo hướng đơn giản, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định của Bộ GD&ĐT, giữ nguyên mẫu mã trang phục truyền thống, thiết kế phù hợp với lứa tuổi và điều kiện thực tế; nghiêm cấm các trường thay đổi mẫu đồng phục hằng năm, tự ý đặt may hoặc ép buộc cha mẹ học sinh phải mua đồng phục tại trường; tránh tạo thêm gánh nặng tài chính cho gia đình người học.

Sở GD&ĐT tỉnh An Giang yêu cầu các cơ sở giáo dục giữ nguyên mẫu mã trang phục truyền thống. Ảnh: YP.

Đối với các khoản thu, Sở GD&ĐT An Giang đã ban hành Công văn số 6046/SGDĐT-KHTC hướng dẫn thống nhất trên toàn tỉnh về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT.

Theo đó, các cơ sở giáo dục phải thực hiện đúng quy định đối với học phí, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, các khoản thu hộ - chi hộ và kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Mọi khoản thu phải có căn cứ pháp lý, được công khai dự toán thu - chi, lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh và bảo đảm nguyên tắc tự nguyện.

Ngành Giáo dục cũng quán triệt tuyệt đối không tự đặt ra các khoản thu trái quy định, không thu gộp nhiều khoản vào đầu năm học, không quy định mức kinh phí đóng góp bình quân; đồng thời không lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu tiền phục vụ cơ sở vật chất, khen thưởng cán bộ, giáo viên hoặc các chi phí quản lý khác của nhà trường.

Tăng giám sát, xử lý trách nhiệm

Để tăng cường giám sát, Sở GD&ĐT An Giang ban hành Thông báo số 5926/TB-SGDĐT công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về lạm thu, ép buộc học thêm và dạy thêm trái quy định.

Cùng với tiếp nhận phản ánh, Sở gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm. Ngành Giáo dục cũng phối hợp UBND các xã, phường, đặc khu thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất công tác thu, chi đầu năm học.

Theo Sở GD&ĐT, tính đến thời điểm này, qua kiểm tra chuyên ngành và tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, các cơ sở giáo dục trong tỉnh cơ bản chấp hành nghiêm các văn bản hướng dẫn; chưa ghi nhận trường hợp lạm thu hoặc vi phạm quy định về thu, nộp đầu năm học.

Thời gian tới, Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn theo dõi việc cung ứng SGK, thiết bị dạy học; tăng cường kiểm tra công tác tài chính, duy trì tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng và xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra vi phạm.

Qua đó, ngành Giáo dục An Giang hướng tới bảo đảm đầy đủ điều kiện học tập cho học sinh, nhất là tại các địa bàn khó khăn; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà trường, tạo sự đồng thuận và niềm tin của phụ huynh, học sinh.