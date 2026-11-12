An Giang siết bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, chủ động ngăn ngừa ô nhiễm từ đầu nguồn

Bảo vệ nguồn nước sinh hoạt không chỉ là yêu cầu trong quản lý tài nguyên nước mà còn là nhiệm vụ trực tiếp gắn với sức khỏe cộng đồng và chất lượng phát triển bền vững.

Việc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang ban hành quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với Nhà máy cấp nước Thạnh Mỹ Tây của Công ty TNHH Xây dựng Tự Cường là bước đi cần thiết nhằm tăng cường kiểm soát các hoạt động có nguy cơ tác động đến chất lượng nguồn nước ngay từ khu vực đầu vào.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, ngày 6/11/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 1411/QĐ-SNNMT về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình Nhà máy cấp nước sinh hoạt Thạnh Mỹ Tây của Công ty TNHH Xây dựng Tự Cường.

An Giang tăng cường bảo vệ nguồn nước sinh hoạt tại Nhà máy cấp nước Thạnh Mỹ Tây, chủ động kiểm soát nguy cơ ô nhiễm, bảo đảm an toàn nguồn nước và sức khỏe cộng đồng.

Khoanh vùng bảo vệ nguồn nước, nhận diện nguy cơ ô nhiễm từ thực địa

Theo nội dung quyết định, Nhà máy cấp nước sinh hoạt Thạnh Mỹ Tây khai thác nguồn nước mặt từ kênh Xáng Vịnh Tre, với quy mô 5.000 m³/ngày đêm. Vị trí cửa lấy nước nằm tại ấp Long Phước, xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang.

Đáng chú ý, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh được xác định kéo dài 800 m về phía thượng lưu và 200 m về phía hạ lưu tính từ vị trí khai thác nước. Đây là khu vực có nhiều hộ dân sinh sống, hoạt động sản xuất nông nghiệp và các hoạt động có phát sinh nước thải xả vào kênh Xáng Vịnh Tre.

Thực tế này cho thấy yêu cầu bảo vệ nguồn nước không thể chỉ dừng lại ở việc xác lập ranh giới trên hồ sơ hành chính. Bởi chất lượng nước đầu vào của một nhà máy cấp nước chịu tác động trực tiếp từ các hoạt động dân sinh, sản xuất và việc kiểm soát nước thải trong toàn bộ khu vực liên quan.

Quyết định của Sở Nông nghiệp và Môi trường đặt ra yêu cầu nghiêm cấm xả nước thải chưa được xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường vào nguồn nước và trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh. Đồng thời, Công ty TNHH Xây dựng Tự Cường phải thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn, lắp đặt thiết bị theo dõi, giám sát hoạt động từ cửa lấy nước, trạm bơm cấp 1 đến cụm xử lý nước sạch.

Đặc biệt, khi phát hiện hành vi gây ô nhiễm, nguy cơ gây ô nhiễm, sụt lún, sạt lở hoặc những hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước, đơn vị quản lý công trình phải kịp thời ngăn chặn và báo cáo UBND cấp xã để phối hợp xử lý.

Từ quyết định hành chính đến trách nhiệm bảo vệ nguồn nước trên thực địa

Một trong những nội dung quan trọng của quyết định là phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền cơ sở và đơn vị khai thác nước.

Giám sát chất lượng nguồn nước tại khu vực khai thác là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa ô nhiễm, bảo đảm an toàn cấp nước sinh hoạt.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định, UBND xã Thạnh Mỹ Tây có trách nhiệm công bố vùng bảo hộ vệ sinh trên hệ thống truyền thanh địa phương; chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị liên quan xác định ranh giới, phạm vi, vị trí đặt biển chỉ dẫn ngoài thực địa.

Sau khi hoàn thành việc xác định ranh giới và lắp đặt biển chỉ dẫn, chính quyền địa phương phải thông báo kết quả đến Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời, UBND xã có trách nhiệm triển khai các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước, kiểm tra, giám sát hoạt động trong khu vực và tiếp nhận, xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Chi cục Khoáng sản và Tài nguyên nước An Giang kiểm tra, giám sát, phối hợp triển khai các nhiệm vụ liên quan. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ trong phạm vi vùng bảo hộ cũng phải chấp hành đầy đủ quy định về bảo vệ tài nguyên nước và môi trường.

Điểm đáng chú ý là hiệu quả của quyết định không chỉ được đánh giá bằng việc ban hành văn bản hay hoàn thành cắm biển cảnh báo, mà phải được thể hiện bằng khả năng kiểm soát thực chất các nguồn thải, phát hiện sớm nguy cơ ô nhiễm và xử lý kịp thời những hành vi xâm hại nguồn nước.

Trong đó, chính quyền cơ sở cần phát huy vai trò giám sát thường xuyên, không để tình trạng vi phạm kéo dài hoặc chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra. Doanh nghiệp khai thác nước cũng phải nâng cao trách nhiệm bảo vệ nguồn nước, chủ động đầu tư hệ thống giám sát, duy trì quy trình cấp nước an toàn và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng.

Việc thiết lập vùng bảo hộ vệ sinh tại Nhà máy cấp nước Thạnh Mỹ Tây còn cho thấy yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy xử lý ô nhiễm sang phòng ngừa rủi ro ngay từ đầu nguồn. Đây là hướng tiếp cận cần thiết trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng, trong khi áp lực từ sinh hoạt, sản xuất và biến đổi môi trường đối với nguồn nước mặt vẫn hiện hữu.

Bảo vệ nguồn nước hôm nay chính là bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nền tảng an sinh lâu dài. Vì vậy, quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh cần được triển khai đồng bộ, nghiêm túc và có sự giám sát thực chất. Khi ranh giới bảo vệ được xác lập rõ ràng, trách nhiệm từng chủ thể được thực hiện đến cùng, nguồn nước sinh hoạt mới thực sự được bảo vệ bền vững.

NHỮNG YÊU CẦU TRỌNG TÂM ĐỂ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

Không xả thải trái quy định: Nghiêm cấm xả nước thải chưa xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn vào nguồn nước và vùng bảo hộ.

Kiểm soát tại đầu nguồn: Theo dõi, giám sát chất lượng nguồn nước và hoạt động tại khu vực cửa lấy nước.

Công khai phạm vi bảo vệ: Xác định ranh giới, cắm biển chỉ dẫn và thông tin rộng rãi đến người dân.

Phát hiện, xử lý vi phạm: Kịp thời ngăn chặn, báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện nguy cơ gây ô nhiễm.

Rõ trách nhiệm: Doanh nghiệp, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn cùng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nguồn nước.