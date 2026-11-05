An Giang: Sẽ triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh An Giang tham dự họp báo trực tuyến về Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh

Sự kiện không chỉ là dịp để người dân tìm hiểu, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa mà còn mang ý nghĩa khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố tinh thần đại đoàn kết và khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lan tỏa giá trị văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Sáng 5/11, tại phường Rạch Giá, các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh An Giang tham dự họp báo trực tuyến về Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh. Đây là hoạt động nhằm thông tin, định hướng công tác tuyên truyền, đồng thời tạo sự thống nhất trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng này.

Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) không đơn thuần là một sự kiện mang tính kỷ niệm, mà còn là dịp để nhìn nhận sâu sắc hơn vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là kết tinh những giá trị lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống và bản sắc của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Qua từng thế hệ, những giá trị ấy được gìn giữ, bồi đắp và trao truyền, tạo nên sức mạnh nội sinh, hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự cường và tinh thần đoàn kết của dân tộc.

Đối với An Giang, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, Ngày Văn hóa Việt Nam càng có ý nghĩa thiết thực. Đây là địa phương hội tụ nhiều sắc thái văn hóa đặc trưng của các cộng đồng dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa; nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị, gắn liền với quá trình khai phá, xây dựng và bảo vệ vùng đất Tây Nam của Tổ quốc.

Những lễ hội truyền thống, di tích lịch sử, kiến trúc tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, phong tục tập quán, ẩm thực và các làng nghề truyền thống không chỉ phản ánh đời sống tinh thần phong phú của người dân mà còn là minh chứng sinh động cho quá trình giao thoa, tiếp biến văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc. Đó chính là nguồn lực quý báu để An Giang phát huy bản sắc, phát triển du lịch và xây dựng các sản phẩm công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới.

Phát huy bản sắc văn hóa từ cơ sở

Theo định hướng của UBND tỉnh An Giang, trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, cấp tỉnh lựa chọn ít nhất một sản phẩm, hoạt động, không gian hoặc câu chuyện văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá. Tỉnh ưu tiên những giá trị văn hóa có khả năng kết nối với du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa, qua đó tạo không gian trải nghiệm, tăng cường sự tương tác và lan tỏa trong cộng đồng.

Ở cấp cơ sở, mỗi xã, phường, đặc khu lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa đặc trưng của địa phương để giới thiệu đến người dân và du khách. Các giá trị được lựa chọn có thể là lễ hội dân gian truyền thống, không gian ẩm thực, làng nghề, di tích lịch sử, văn hóa hoặc những nét sinh hoạt cộng đồng đặc sắc.

Cách làm này thể hiện sự quan tâm đến việc đưa văn hóa về gần hơn với đời sống nhân dân, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn và phát triển văn hóa. Mỗi địa phương có thể trở thành một không gian giới thiệu di sản, nơi những câu chuyện về lịch sử, con người, phong tục và truyền thống được kể lại bằng hình thức sinh động, gần gũi.

Tùy điều kiện thực tế, các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú như liên hoan văn hóa, văn nghệ, ẩm thực; trình diễn nhạc cụ, trang phục truyền thống; tổ chức trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc; thực hành, truyền dạy di sản văn hóa truyền thống. Đặc biệt, việc giới thiệu sản phẩm văn hóa, nghề truyền thống, làng nghề và thủ công mỹ nghệ được chú trọng nhằm kết hợp bảo tồn di sản với phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho người dân.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa cộng đồng các dân tộc anh em, giữa các thế hệ và các địa phương trong tỉnh cũng được quan tâm tổ chức. Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết, sự gắn bó, tôn trọng và chia sẻ giữa các cộng đồng; đồng thời khẳng định sự đa dạng trong thống nhất của nền văn hóa Việt Nam.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc tổ chức trưng bày, triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu tác giả và tác phẩm tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, bảo tàng, thư viện, di tích, nhà văn hóa và những không gian sáng tạo khác. Các hoạt động này hướng đến mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày hội Văn hóa Việt Nam – kết nối truyền thống với tương lai

Theo kế hoạch dự kiến, Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất tỉnh An Giang sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 21 đến 25/11/2026, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Đây được kỳ vọng là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo không gian hội tụ, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn.

Đua Ghe Ngo - Nét đẹp văn hóa tiêu biểu của đồng bào Khơmer sinh sống ở An Giang

Thông qua ngày hội, người dân và du khách có cơ hội tiếp cận những sản phẩm văn hóa độc đáo, thưởng thức các chương trình nghệ thuật, tìm hiểu phong tục, tập quán, trải nghiệm ẩm thực và khám phá những nét đặc trưng trong đời sống cộng đồng. Không gian giao lưu còn góp phần kết nối các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bên cạnh hoạt động quảng bá, việc nhân rộng, biểu dương những gương người tốt, việc tốt và phát huy các mô hình tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển văn hóa cũng có ý nghĩa quan trọng. Bởi văn hóa không chỉ hiện diện trong các lễ hội, công trình kiến trúc hay những tác phẩm nghệ thuật, mà còn được thể hiện qua cách ứng xử, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và những việc làm tốt đẹp hằng ngày.

Xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp; phát huy tinh thần tương thân tương ái và ý thức chấp hành pháp luật chính là những biểu hiện cụ thể của việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ mỗi gia đình, khu dân cư.

Đặc biệt, cần chú trọng vai trò của thế hệ trẻ trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Khi người trẻ hiểu lịch sử quê hương, trân trọng di sản của cha ông, biết tự hào về bản sắc dân tộc và chủ động sáng tạo những hình thức truyền tải văn hóa phù hợp với thời đại số, các giá trị truyền thống sẽ có thêm sức sống mới. Văn hóa vì thế không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà còn hiện diện sinh động trong đời sống đương đại.

Có thể khẳng định, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 là dịp để An Giang khơi dậy mạnh mẽ hơn tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua những hoạt động thiết thực, sáng tạo và giàu tính cộng đồng, văn hóa từng bước trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Quan trọng hơn, mỗi người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa văn hóa. Khi mỗi gia đình biết trân trọng truyền thống, mỗi địa phương biết phát huy bản sắc và mỗi thế hệ biết tiếp nối những giá trị tốt đẹp của cha ông, sức mạnh văn hóa dân tộc sẽ tiếp tục được bồi đắp.

Từ Ngày Văn hóa Việt Nam, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cần được chuyển hóa thành những hành động cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo và xây dựng cộng đồng. Đó cũng chính là nền tảng để An Giang phát huy tiềm năng, lợi thế, gìn giữ bản sắc văn hóa đa dạng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và giàu bản sắc trong thời kỳ mới.

“Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026” tại tỉnh An Giang với chủ đề “Văn hóa Việt Nam - Hội tụ bản sắc, kết nối và sáng tạo” với các không gian: Dòng chảy văn hóa Việt Nam - từ cội nguồn đến tương lai; “Việt Nam - thống nhất trong đa dạng”; trải nghiệm di sản, nghề truyền thống và sáng tạo văn hóa; giáo dục văn hóa, di sản và phát triển văn hóa đọc; văn hóa số và đổi mới sáng tạo; sắc màu văn hóa các địa phương; sản phẩm OCOP, sản phẩm sáng tạo và kết nối văn hóa - du lịch của tỉnh An Giang và Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam”,…