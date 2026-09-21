An Giang sẽ thành lập 2 Sở mới, kết thúc hoạt động Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

Ông Nguyễn Hoàng Thông, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang, được phân công làm Tổ trưởng tổ xây dựng đề án.

Sở Nội vụ tỉnh An Giang vừa quyết định thành lập Tổ xây dựng Đề án thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, việc thành lập tổ nhằm triển khai các nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp theo các kết luận, kế hoạch của Trung ương và Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 21/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tổ xây dựng Đề án do ông Nguyễn Hoàng Thông, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang, làm Tổ trưởng.

Nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng Đề án thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về công tác đối ngoại cùng tổ chức, biên chế liên quan từ Sở Du lịch.

Tiếp đó, Tổ xây dựng Đề án thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, sau khi chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về công tác đối ngoại cho Sở Ngoại vụ.

Một nội dung đáng chú ý khác là xây dựng Đề án kết thúc hoạt động Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, đồng thời chuyển chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban về cơ quan chuyên môn thuộc UBND đặc khu Phú Quốc.

Đối với Sở Công Thương, Tổ có nhiệm vụ xây dựng Đề án tổ chức lại trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ từ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP ngày 4/9/2026 của Chính phủ, liên quan đến quản lý nhà nước về khu công nghiệp, địa chất và khoáng sản.

Theo quyết định, Tổ có 5 Tổ phó, gồm ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc; ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch; ông Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Sở Công Thương; bà Huỳnh Thị Như Lam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.

Các thành viên còn lại là đại diện những phòng, văn phòng và cơ quan liên quan. Tổ sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.