An Giang sẽ có 40 đô thị vào năm 2030, Phú Quốc là đô thị tầm cỡ quốc tế

Ngày 25/9, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, theo định hướng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, hệ thống đô thị tỉnh An Giang được định hướng phát triển theo mô hình “đa cực”, các đô thị gắn với các tiểu vùng, hành lang kinh tế, là các cực tăng trưởng của từng tiểu vùng và kết nối với hệ thống đô thị của vùng ĐBSCL, vùng TP.HCM, Phnom Penh (Vương quốc Campuchia).

Theo quy hoạch, tỉnh An Giang có 6 đô thị loại II, gồm: Rạch Giá, Long Xuyên, Phú Quốc, Hà Tiên, Châu Đốc, Tịnh Biên. Trong ảnh: Một góc trung tâm phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Theo UBND tỉnh An Giang, định hướng phát triển đô thị của tỉnh theo mô hình xanh, thông minh, đặc thù sông nước, thích ứng với biến đổi khí hậu; ưu tiên phát triển giao thông công cộng khối lượng lớn, khuyến khích giao thông xanh, sử dụng năng lượng tái tạo, tăng tỷ lệ không gian xanh và mặt nước.

An Giang khuyến khích phát triển đô thị theo mô hình định hướng giao thông công cộng (TOD) gắn với các đầu mối giao thông chiến lược như sân bay, các ga đường sắt trong tương lai, bến xe, cảng sông và cảng biển; từng bước hình thành các khu chức năng dịch vụ, thương mại, logistics và đô thị chất lượng cao tại các khu vực có điều kiện thuận lợi.

Tỉnh khuyến khích phát triển các không gian sinh thái và lõi nông nghiệp giữa các cực đô thị nhằm cân bằng sinh thái, điều tiết chống ngập và đảm bảo an ninh lương thực cho toàn vùng.Đến năm 2030, toàn tỉnh An Giang có tổng số 40 đô thị, gồm 6 đô thị loại II (Rạch Giá, Long Xuyên, Phú Quốc, Hà Tiên, Châu Đốc, Tịnh Biên) và 34 đô thị loại III.

Đặc biệt, xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành đô thị loại I tầm cỡ quốc tế và giữ vai trò là đầu mối kết nối, phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế.

Theo quy hoạch tỉnh An Giang, đến năm 2030 có 40 đô thị, gồm 6 đô thị loại II và 34 đô thị loại III, bao gồm 22 phường mới thành lập.

Theo UBND tỉnh An Giang, 22 phường mới thành lập theo Nghị quyết HĐND tỉnh, đều thuộc phạm vi 34 đô thị loại III đã được định hướng và công bố tại Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 4/3/2026 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục phân loại các đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang được chuyển tiếp theo quy định tại Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15.

Đây là cơ sở quan trọng cho việc thành lập các phường mới nhằm hình thành các trung tâm phát triển cấp xã, phường có vai trò trung tâm, hạt nhân lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị gắn với mô hình mạng lưới và đa cực trong toàn tỉnh.

Trong tương lai hình thành mạng lưới đô thị liên kết chặt chẽ, phát triển các đô thị động lực, đô thị thông minh, tăng cường kết nối giữa các đô thị trong tỉnh với các trung tâm kinh tế, đô thị của khu vực và cả nước.

Đồng thời, tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu theo quy hoạch được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Giai đoạn sau năm 2030, nâng cấp các đô thị mới đạt tiêu chí đô thị loại III và tiêu chí đơn vị hành chính phường. Tiếp tục hình thành các đô thị mới và hoàn thiện các tiêu chí đô thị của các đô thị còn lại của giai đoạn trước.