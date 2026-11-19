Sạt lở làm hư hỏng toàn bộ mặt đường, gây chia cắt giao thông

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18-11, đoạn đường giao thông từ cầu Phú Thạnh đến UBND xã Phú Hữu xảy ra sạt lở, sụp lún tại 4 vị trí, kéo dài khoảng 190m, ăn sâu vào lòng đường từ 1-7m. Sự cố làm hư hỏng toàn bộ mặt đường nhựa hiện hữu, gây chia cắt giao thông và đe dọa nhà cửa, tài sản của người dân.

UBND xã Phú Hữu đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn giăng dây, bố trí rào chắn, đặt biển cảnh báo và cấm người cùng phương tiện lưu thông qua khu vực. Chính quyền địa phương cũng tuyên truyền, vận động 9 hộ dân sống gần nơi sạt lở chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tạm thời của người dân bằng xe hai bánh, trước mắt, UBND xã Phú Hữu xây dựng tuyến đường tránh tạm đi vòng phía sau khu vực sạt lở. Tuyến đường dài khoảng 300m, rộng 1,5m, kết cấu mặt đường bằng cấp phối đá dăm. Song song đó, địa phương vận động các hộ dân có đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng đồng thuận, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; kiểm kê, xác định diện tích cây trồng, hoa màu bị ảnh hưởng để xem xét hỗ trợ.

Về giải pháp khắc phục lâu dài, ông Trần Thanh Nghị cho biết, UBND xã đã kiến nghị UBND tỉnh An Giang xem xét, hỗ trợ bổ sung nguồn vốn để gia cố đồng bộ toàn tuyến (kinh phí dự kiến khoảng 38 tỷ đồng), nhằm hạn chế tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp và bảo đảm an toàn cho công trình.