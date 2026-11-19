Sạt lở ảnh hưởng lưu thông qua lại. (Ảnh: THANH DŨNG)

Trước đó, tối 18/11, tại khu vực bờ kênh Bắc Cỏ Lau thuộc tuyến đường xã (đoạn từ cầu Phú Thạnh đến Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu), thuộc ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, tiếp tục xảy ra sạt lở tại khu vực đã xuất hiện vết rạn nứt, sụp lún vào ngày 15/11/2026.

Diễn biến sạt lở hiện nay đã mở rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu nền và mặt đường nhựa của tuyến đường. Qua kiểm tra thực tế, ghi nhận 4 vị trí sạt lở với chiều dài gần 200m, nhiều đoạn sạt lở ăn sâu và làm hư hỏng toàn bộ mặt đường nhựa ảnh hưởng việc lưu thông qua lại.

Qua kiểm tra hiện trạng và nhận định sơ bộ, nguyên nhân gây ra hiện tượng sụp lún, sạt lở bờ kênh có thể do tác động của dòng nước lũ trong thời gian qua làm xói lở chân bờ, gây mất ổn định mái bờ kênh.

Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu lên phương án xây tuyến đường tạm cho người dân lưu thông qua lại. (Ảnh: THANH DŨNG)

Bên cạnh đó, điều kiện địa chất khu vực có nền đất yếu, khả năng chịu lực và ổn định kém; kết hợp với tình trạng mưa lớn kéo dài trong thời gian trước đó làm gia tăng độ ẩm, giảm khả năng liên kết và sức kháng cắt của đất, dẫn đến phát sinh các vết nứt, gây trượt sạt mái bờ và ảnh hưởng đến nền, mặt đường giao thông.

Tuyến đường này có vai trò giao thông quan trọng, vừa là tuyến kết nối huyết mạch vào Trung tâm hành chính xã Phú Hữu, vừa là tuyến đê bao có chức năng bảo vệ khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân.

Tình trạng sạt lở hiện nay đã làm gián đoạn lưu thông trên tuyến, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân, hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công tác bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong khu vực.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu đã tổ chức kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp Ban nhân dân ấp Phú Hiệp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Xã ưu tiên triển khai xây dựng tuyến đường tạm đi vòng phía sau khu vực sạt lở, chiều dài khoảng 300m, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tạm thời của người dân bằng xe mô-tô, xe hai bánh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận hiện trường, tổ chức thi công khắc phục các vị trí sạt lở.

Xã vận động các hộ dân có đất nằm trong phạm vi dự kiến xây dựng tuyến đường tạm đồng thuận, hỗ trợ địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời kiểm kê, xác định diện tích cây trồng, hoa màu bị ảnh hưởng để xem xét hỗ trợ.

Ủy ban nhân dân xã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm xem xét, hỗ trợ bổ sung nguồn vốn để đủ điều kiện triển khai khắc phục, gia cố đồng bộ toàn tuyến, hạn chế tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp và bảo đảm an toàn công trình lâu dài.