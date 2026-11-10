An Giang sẵn sàng cho Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer lần thứ XVIII

Ngày hội sẽ tổ chức hội chợ thương mại, giới thiệu sản phẩm địa phương

Theo Kế hoạch số 600/KH-UBND ngày 15.10.2026 của UBND tỉnh An Giang, Ngày hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, do UBND tỉnh chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, UBND xã Gò Quao cùng các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 8 giờ ngày 23.11 (nhằm ngày 15.10 âm lịch), được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang (ATV). Tối cùng ngày, Lễ cúng Trăng – nghi thức quan trọng trong lễ hội Ok Om-bok của đồng bào Khmer – sẽ được tổ chức tại khán đài bên bờ sông Cái Lớn.

Đua ghe Ngo và không gian văn hóa Khmer đặc sắc

Điểm nhấn của Ngày hội là Giải đua ghe Ngo diễn ra trong hai ngày 23 và 24.11 trên sông Cái Lớn, với ba cự ly thi đấu gồm 800m nam, 1.200m nam và 800m nam – nữ phối hợp. Bên cạnh các đội ghe Ngo trong tỉnh, Ban tổ chức còn mời một số đội đến từ TP. Cần Thơ và tỉnh Cà Mau tham gia, tạo thêm không khí giao lưu, tranh tài sôi nổi.

Giải đua ghe Ngo dự kiến thu hút các đội đến từ TP. Cần Thơ và tỉnh Cà Mau tham gia

Cùng với giải đua ghe Ngo, nhiều hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc Khmer được tổ chức như Liên hoan Nghệ thuật truyền thống Khmer tỉnh An Giang, biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách, hội thi thiết kế giàn Thủy lục.

Đây là dịp giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần làm phong phú không gian trải nghiệm của người dân và du khách.

Các hoạt động thể thao cũng diễn ra sôi nổi với Giải cúp các câu lạc bộ Võ cổ truyền tỉnh An Giang, Giải bóng chuyền nam và Giải bóng đá nam xã Gò Quao. Bên cạnh đó, hội chợ thương mại, giới thiệu sản phẩm địa phương sẽ tạo không gian quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối giao thương và giới thiệu tiềm năng kinh tế của địa phương.

Liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer là một trong những hoạt động tại Ngày hội

Lan tỏa bản sắc, kết nối phát triển du lịch

Với chuỗi hoạt động đa dạng, Ngày hội không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer mà còn tạo cơ hội để nhân dân các địa phương gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

Triển lãm văn hóa đời sống của đồng bào Khmer sẽ diễn ra trong Ngày hội

Thông qua Ngày hội, An Giang tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và sản phẩm địa phương.

Sự kết hợp giữa hoạt động văn hóa, thể thao và thương mại góp phần đưa di sản, bản sắc văn hóa trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.