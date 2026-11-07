An Giang sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất

Lễ phát động triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ Hệ giá trị quốc gia và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại tỉnh An Giang

Lan tỏa giá trị văn hóa trên phạm vi cả nước

Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026). Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để nhân dân tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến ngày 5.11, cả nước đã giới thiệu 406 chương trình, hoạt động, trong đó có 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật; 36 sự kiện thể dục, thể thao và 85 hoạt động trưng bày, triển lãm. Cả 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Các hoạt động tập trung vào 6 nhóm nội dung: tuyên truyền; tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch; bảo tồn và phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc, giáo dục văn hóa; tổ chức hoạt động tại cộng đồng dân cư; quảng bá các giá trị văn hóa; biểu dương, nhân rộng những mô hình tiêu biểu.

Hoạt động trưng bày triển lãm sẽ được tổ chức tại Ngày hội

Ở cấp Trung ương, nhiều hoạt động đáng chú ý được triển khai, trong đó có việc ra mắt nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) phục vụ cộng đồng và chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống”, diễn ra từ ngày 12.10 đến 30.11.

Đặc biệt, Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất dự kiến tổ chức ngày 24.11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp. Sự kiện là dịp nhìn lại dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

An Giang giới thiệu sắc màu văn hóa đặc trưng

Tại An Giang, tỉnh phối hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 25.11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Trong khuôn khổ ngày hội sẽ có triển lãm về Ngày Văn hóa Việt Nam; giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa các tỉnh, thành phố tham gia; trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP của các đơn vị, doanh nghiệp.

Không gian văn hóa cộng đồng giới thiệu làng nghề thủ công truyền thống

Cùng với các hoạt động chung, An Giang chú trọng lựa chọn những sản phẩm, hoạt động, không gian và câu chuyện văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá. Tỉnh ưu tiên phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng gắn với du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa, qua đó tạo thêm không gian trải nghiệm, giúp người dân và du khách có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu nét đặc sắc của văn hóa địa phương.

Việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cũng được triển khai đến từng xã, phường, đặc khu. Mỗi địa phương lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa đặc trưng để giới thiệu, quảng bá; đồng thời duy trì, phát huy những sản phẩm tiêu biểu và mô hình sáng tạo.

Hoạt động của đồng bào Chăm cũng được giới thiệu tại Ngày hội

Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu chủ động lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thiết thực, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong nhân dân.

Thông qua Ngày hội Văn hóa Việt Nam cùng các hoạt động hưởng ứng tại cơ sở, An Giang hướng tới đưa văn hóa trở thành một phần gần gũi trong đời sống cộng đồng.

Nhiều hoạt động sinh hoạt cộng đồng được tổ chức

Việc giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng, sản phẩm truyền thống và không gian trải nghiệm không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc mà còn mở thêm cơ hội khai thác tiềm năng văn hóa, kết nối với du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.