Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang, địa điểm tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026

Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 27.11, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức, với chủ đề “Dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến tương lai”.

Những ngày qua, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang, các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện không gian trưng bày, triển lãm, trang trí, sắp xếp các khu vực giới thiệu di sản và sản phẩm văn hóa. Các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và công tác tổ chức cũng được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, thuận lợi.

Không gian trưng bày, triển lãm Thư viện tỉnh An Giang được khẩn trương hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ đại biểu và khách tham quan

Ngày hội có nhiều hoạt động phong phú như trưng bày di sản văn hóa, giới thiệu sắc màu văn hóa các địa phương, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống, giáo dục di sản, phát triển văn hóa đọc và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá văn hóa. Qua đó, tạo không gian giao lưu, kết nối, giúp người dân và du khách tiếp cận, trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng miền.

Tham gia ngày hội, An Giang giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa, lễ hội, nghệ thuật dân gian và bản sắc của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa.

Đồng thời, tỉnh quảng bá các sản phẩm OCOP đặc trưng, tiềm năng và lợi thế kết nối văn hóa với phát triển du lịch, góp phần giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người An Giang đến bạn bè và du khách.

Gian hàng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch An Giang đang được hoàn thiện

Với sự chuẩn bị tích cực, Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I được kỳ vọng trở thành không gian tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam.