An Giang: Sắc màu nông sản tiêu biểu tại hội chợ nông nghiệp Tri Tôn

Không chỉ quy tụ nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, Hội chợ triển lãm thành tựu nông nghiệp và sản phẩm nông thôn tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long - An Giang lần thứ II năm 2026 còn tạo dấu ấn trưng bày đa dạng các sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), từ các sản vật đặc trưng đến những mặt hàng chế biến mang nét riêng của từng địa phương. Cách bài trí gian hàng cùng hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm, góp phần tạo nên không khí sinh động, thu hút đông đảo khách tham quan.

Hội chợ triển lãm thành tựu nông nghiệp và sản phẩm nông thôn tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long - An Giang lần thứ II năm 2026.

Khách tham quan tìm hiểu các sản phẩm tại hội chợ.

Hội chợ tạo dấu ấn trưng bày đa dạng các sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Hội chợ là dịp để các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp kết nối, tìm kiếm cơ hội tiêu thụ sản phẩm; thúc đẩy liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, phát triển kinh tế nông thôn và tăng thu nhập cho người dân.