Khối đại diện trang phục các dân tộc thiểu số tham gia diễu hành trang phục dân tộc với chủ đề “Sắc màu truyền thống - Tự hào phụ nữ An Giang”. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Sáng 23/11, tại Quảng trường Trần Quang Khải (phường Rạch Giá), trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức diễu hành trang phục dân tộc với chủ đề “Sắc màu truyền thống - Tự hào phụ nữ An Giang”. Sự kiện thu hút hơn 800 người tham gia.

Các đoàn tham gia diễu hành trang phục dân tộc với chủ đề “Sắc màu truyền thống - Tự hào phụ nữ An Giang”. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Tham gia diễu hành trang phục thuộc khối cán bộ, công viên chức, chị Võ Thị Ngọc Nửa (đơn vị Hội Nông dân tỉnh An Giang) chia sẻ niềm tự hào được tham gia trình diễn áo dài, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam; qua đó quảng bá, giới thiệu những nét đẹp trang phục truyền thống của các dân tộc đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Các đoàn tham gia diễu hành trang phục dân tộc với chủ đề “Sắc màu truyền thống - Tự hào phụ nữ An Giang”. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Anh Hà Nguyên Phúc, thanh niên phường Rạch Giá cho biết, anh là người dân tộc Hoa và là thế hệ thứ 5 của dòng tộc sinh sống và làm ăn tại Rạch Giá. Khu vực anh Phúc ở có đủ 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa và giữa các gia đình gắn bó, đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong đời sống sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh. Anh thường mặc trang phục truyền thống người Hoa vào dịp Tết Thanh Minh, lễ cưới, đi chùa, dịp Tết nguyên Đán và các sự kiện gặp gỡ cộng đồng người Hoa. Việc mặc các bộ trang phục truyền thống lưu giữ bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của từng cộng đồng.

Các đoàn tham gia diễu hành trang phục dân tộc với chủ đề “Sắc màu truyền thống - Tự hào phụ nữ An Giang”. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Chị Danh Thị Pha, cán bộ đoàn xã Gò Quao chia sẻ, Gò Quao là xã có đông đồng bào Khmer với tỷ lệ gần 45% dân số. Đồng bào Khmer những năm gần đây, đặc biệt là các thanh niên, thiếu nhi thường xuyên mặc trang phục truyền thống trong các dịp lễ hội, Tết hoặc đi du lịch. Không chỉ tự tin mặc bộ trang phục truyền thống, các bạn trẻ còn muốn lan tỏa đến cộng đồng thông qua việc chụp ảnh, quay video đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Khối cán bộ, công viên chức tham gia diễu hành trang phục dân tộc với chủ đề “Sắc màu truyền thống - Tự hào phụ nữ An Giang”. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Theo anh Phan Duy Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang chia sẻ, địa phương là vùng đất giàu bản sắc văn hóa với sự chung sống của nhiều dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc đều có trang phục truyền thống mang dấu ấn riêng, phản ánh đời sống, phong tục tập quán và quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.

Khối đại diện trang phục các dân tộc thiểu số tham gia diễu hành trang phục dân tộc với chủ đề “Sắc màu truyền thống - Tự hào phụ nữ An Giang”. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Những năm gần đây, nhiều bạn trẻ vẫn giữ gìn và tự hào khoác lên mình những bộ trang phục dân tộc, vừa để thể hiện bản sắc văn hóa, vừa để lan tỏa vẻ đẹp truyền thống đến với cộng đồng. Một trong những dịp quan trọng để giới trẻ An Giang khoác lên mình trang phục truyền thống đó là các lễ hội văn hóa; là dịp để cộng đồng gặp gỡ, giao lưu và tôn vinh những giá trị văn hóa lâu đời.

Các đoàn đại diện trang phục các dân tộc thiểu số tham gia diễu hành trang phục dân tộc với chủ đề “Sắc màu truyền thống - Tự hào phụ nữ An Giang”. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Bà Trương Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang nêu rõ, hoạt động diễu hành trang phục dân tộc bên cạnh chào mừng Festival “Dòng xanh An Giang”, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, còn nhằm tôn vinh những vẻ đẹp và giá trị trang phục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên vùng đất An Giang. Lễ diễu hành khép lại bằng màn đồng diễn, lan tỏa thông điệp gìn giữ di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.