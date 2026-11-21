Tiết mục biểu diễn tại Liên hoan “Nghệ thuật truyền thống Khmer” tỉnh An Giang năm 2026

Tại liên hoan, các đội mang đến nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc, có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống đoàn kết các dân tộc; đồng thời giới thiệu vẻ đẹp trang phục truyền thống Khmer Nam Bộ.

Nổi bật là các tiết mục trình diễn nhạc ngũ âm – loại hình âm nhạc dân gian đặc trưng của đồng bào Khmer. Những thanh âm độc đáo hòa quyện cùng lời ca, điệu múa truyền thống tạo nên không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa Khmer.

Một đội thi tham dự Liên hoan

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, phần giới thiệu trang phục truyền thống Khmer cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Những bộ trang phục với màu sắc, họa tiết đặc trưng góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa và bản sắc riêng của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Liên hoan là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026, diễn ra từ ngày 22 đến 24.11 tại xã Gò Quao, gắn với Lễ hội Ok Om-bok truyền thống của đồng bào Khmer.

Phần trình diễn giới thiệu nét đẹp trang phục truyền thống Khmer Nam Bộ

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và thương mại sẽ được tổ chức như biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách; hội thi thiết kế giàn Thủy lục; Giải cúp các câu lạc bộ Võ cổ truyền tỉnh An Giang, Giải bóng chuyền nam, Giải bóng đá nam xã Gò Quao.

Bên cạnh đó là hội chợ thương mại giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh và kết nối giao thương.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ngày hội góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer; tạo điều kiện để nhân dân các địa phương gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch An Giang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa tại địa phương.