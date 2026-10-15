An Giang rà soát vướng mắc các dự án của Tập đoàn Phú Cường

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chiều 15/10, đồng chí Lê Trung Hồ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Phú Cường về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường báo cáo những khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án Khu 3 điều chỉnh, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; Dự án Khu biệt thự phố BT33; Dự án Khách sạn Phú Cường Rạch Giá, lô TM8, Khu 2; và Dự án Khu đô thị Phú Cường Phú Quý thuộc Công ty Cổ phần Phú Cường Hoàng Gia.

Đại diện doanh nghiệp báo cáo khó khăn, vướng mắc.

Doanh nghiệp kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương xử lý hồ sơ tồn đọng; chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu biệt thự phố BT33 có diện tích 3.800m² để doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và các thủ tục đầu tư, xây dựng tiếp theo.

Đối với Dự án Khách sạn Phú Cường Rạch Giá, doanh nghiệp kiến nghị xem xét điều chỉnh tiến độ, xử lý thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nhằm sớm hoàn thiện hồ sơ và triển khai dự án.

Sau khi nghe các ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trung Hồ giao các cơ quan chuyên môn tập trung nghiên cứu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh tại cuộc họp gần nhất.