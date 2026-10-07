An Giang rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn thực hiện Nghị quyết 57

Toàn cảnh cuộc họp.

Chiều 7/10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 57 tỉnh An Giang, chủ trì cuộc họp với các sở, ngành nhằm đánh giá kết quả và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Kết luận cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận yêu cầu các sở, ngành rà soát nhiệm vụ được giao, xác định rõ những nội dung còn vướng mắc để chủ động đề xuất giải pháp; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, bảo đảm công việc được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và thực chất.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 57 tỉnh An Giang phát biểu kết luận cuộc họp.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận lưu ý lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và yêu cầu phát triển của tỉnh làm thước đo, tránh triển khai hình thức, dàn trải. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết; những nội dung thuộc trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị phải chủ động phối hợp tháo gỡ, không đùn đẩy, kéo dài.