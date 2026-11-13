An Giang rà soát, sắp xếp cán bộ lãnh đạo cấp xã theo hướng không là người địa phương

Kiểm soát hoạt động của tàu cá thông qua thiết bị giám sát hành trình đã và đang giúp Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chủ động nắm tình hình phương tiện, phát hiện dấu hiệu bất thường và kịp thời xác minh, nhắc nhở ngư dân chấp hành các quy định. Duy trì kết nối giữa tàu cá với trạm bờ còn tạo cơ sở phối hợp hỗ trợ, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển.