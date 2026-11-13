An Giang rà soát, sắp xếp cán bộ lãnh đạo cấp xã theo hướng không là người địa phương
Thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá, sắp xếp và bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã không là người địa phương; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
BÁO AN GIANG ONLINE
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-infographic-an-giang-ra-soat-sap-xep-can-bo-lanh-dao-cap-xa-theo-huong-khong-la-nguoi-dia-phuong-a502438.html