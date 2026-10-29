An Giang rà soát quản lý vận tải thủy, du lịch

Quang cảnh cuộc họp.

Sáng 29/10, Công an tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp đánh giá việc triển khai Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 20/7/2026 của UBND tỉnh về tổng rà soát quy trình, công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động vận tải thủy và du lịch trên địa bàn.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.097 bến thủy nội địa, 6 bến cảng biển, 12 cảng, bến thủy nội địa và hơn 75.000 phương tiện thủy nội địa. Trong đó, có 382 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và 2 chi nhánh đăng kiểm thực hiện đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Hoạt động vận tải hành khách, du lịch biển, đảo diễn ra sôi động, tập trung với mật độ cao tại đặc khu Phú Quốc và các tuyến giao thông kết nối từ đất liền ra đảo. Quy mô hoạt động lớn, lượng phương tiện và hành khách đông đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, phát biểu tại cuộc họp.

Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát từng khâu, từng quy trình quản lý; kịp thời phát hiện, tham mưu khắc phục những hạn chế, bất cập; tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp giữa các lực lượng chức năng.

Đồng thời, các đơn vị cần đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về điều kiện hoạt động của phương tiện, bến thủy và vận tải hành khách; xử lý nghiêm hành vi vi phạm, không để những thiếu sót trong quản lý ảnh hưởng đến an toàn của người dân và du khách.