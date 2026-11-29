Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp thông qua nội dung 2 video clip.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lâm Minh Thành; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Video clip thứ nhất có nội dung “Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; thực hiện nhiệm vụ chính trị và kế hoạch tăng trưởng hai con số”, do Báo và phát thanh, truyền hình An Giang thực hiện. Video clip thứ hai về APEC 2027, do Tập đoàn Sun Group thực hiện.

Tại cuộc họp, các đại biểu xem nội dung 2 video clip, trao đổi và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung trước khi phát.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện nội dung 2 video clip, bảo đảm tính khái quát, toàn diện.

Đồng chí Hồ Văn Mừng nhấn mạnh cần làm nổi bật quyết sách chiến lược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi lựa chọn đặc khu Phú Quốc đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2027, qua đó thể hiện tầm vóc, ý nghĩa và cơ hội phát triển mà sự kiện quốc tế quan trọng này mang lại cho tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc.

Video clip cần khái quát tổng thể các công trình, dự án phục vụ APEC 2027; bổ sung hình ảnh từ những ngày đầu triển khai thi công đến thực tế hiện nay để làm rõ quy mô, tiến độ và sự thay đổi của các công trình. Đồng thời, phản ánh những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai; nêu bật quyết tâm của tỉnh, đặc khu Phú Quốc, các nhà đầu tư, đơn vị thi công và nhà thầu trong việc khắc phục khó khăn, bảo đảm tiến độ đề ra.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình An Giang dự họp.

Video clip nhấn mạnh giá trị và hiệu quả lâu dài của các công trình, dự án sau Hội nghị cấp cao APEC 2027. Trong đó, làm rõ khả năng khai thác, vận hành, phát huy tối đa công năng các công trình, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đặc khu Phú Quốc trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Chủ tịchUBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu bổ sung nội dung về công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự kiện và phát triển lâu dài; nhấn mạnh vai trò quan trọng của các trục giao thông trên địa bàn đặc khu Phú Quốc trong kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Video clip cũng cần làm rõ ý nghĩa, thông điệp và chủ đề của Năm APEC 2027.