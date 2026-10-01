An Giang rà soát dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Phối cảnh cụm dự án phục vụ APEC 2027 đang được Sun Group cấp tập triển khai tại Phú Quốc

Tại buổi làm việc, đại diện Sun Group báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và cơ chế, chính sách.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ những vấn đề doanh nghiệp kiến nghị, đồng thời tập trung tìm giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Trong đó, các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 được xác định là nhóm nhiệm vụ cần tập trung triển khai, bảo đảm tiến độ và các yêu cầu về chất lượng, hạ tầng, dịch vụ phục vụ sự kiện quốc tế quan trọng này.

Việc rà soát tiến độ và tháo gỡ vướng mắc được thực hiện trong bối cảnh Phú Quốc đang đẩy mạnh chuẩn bị cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để đăng cai các hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC 2027.

Theo định hướng của tỉnh An Giang, quá trình triển khai các dự án không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt của APEC 2027 mà còn tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội Phú Quốc trong dài hạn. Hệ thống hạ tầng, dịch vụ và các dự án đầu tư được đẩy nhanh tiến độ sẽ góp phần nâng cao năng lực của đặc khu trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch và tăng cường kết nối kinh tế quốc tế.

Tại cuộc làm việc, các cơ quan chức năng của tỉnh được yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình xử lý các thủ tục thuộc thẩm quyền, kịp thời tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với doanh nghiệp, việc chủ động rà soát tiến độ, xác định rõ các phần việc còn vướng và xây dựng phương án triển khai được xem là cơ sở để các bên phối hợp xử lý, hạn chế nguy cơ chậm tiến độ.

Việc tăng tốc các dự án tại Phú Quốc cũng gắn với yêu cầu bảo đảm hiệu quả đầu tư, tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư và môi trường, qua đó vừa phục vụ tốt Năm APEC 2027, vừa tạo thêm dư địa phát triển cho đặc khu trong những năm tiếp theo.