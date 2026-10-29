An Giang rà soát chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển xe buýt điện

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp thành viên UBND tỉnh.

Chiều 29/10, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp thành viên UBND tỉnh chuyên đề, xem xét 6 nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh, liên quan đến ngân sách, khoa học và công nghệ, giao thông công cộng, quy hoạch và thu hút đầu tư. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp.

Trong đó, dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ giai đoạn 2026 - 2030 được thảo luận với các mức hỗ trợ đề xuất cụ thể. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, dự án thuộc nhóm công nghệ chiến lược được đề xuất hỗ trợ tối đa 50% kinh phí, không quá 2 tỷ đồng/dự án; dự án thuộc nhóm công nghệ của ngành, lĩnh vực ưu tiên được hỗ trợ tối đa 30%, không quá 1,5 tỷ đồng/dự án. Đối với dự án sản xuất thử nghiệm, phát triển công nghệ, mức hỗ trợ tối đa 30% kinh phí, không quá 1 tỷ đồng/dự án.

Quang cảnh cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu chính sách phải xuất phát từ thực tiễn, có sức cạnh tranh và mang lại hiệu quả khi triển khai. Cơ quan tham mưu cần đánh giá nguyên nhân các chính sách trước đây chưa thu hút được doanh nghiệp đăng ký thực hiện, làm rõ những hạn chế trong công tác tuyên truyền, mời gọi đầu tư hoặc mức hỗ trợ chưa đủ hấp dẫn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, An Giang cần ưu tiên các lĩnh vực có lợi thế và nhu cầu đầu tư thực tế như công nghệ sinh học, công nghệ sạch, năng lượng mặt trời, dược liệu và kinh tế biển; tránh xây dựng chính sách dàn trải hoặc rập khuôn theo địa phương khác. Mức hỗ trợ cần có tính cạnh tranh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến, rà soát, hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang Trịnh Tuấn Ngọc thảo luận tại cuộc họp.

Đối với dự thảo chính sách hỗ trợ phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi xanh trong giao thông, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phương tiện thân thiện với môi trường và người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, dự thảo quy định hỗ trợ 100% lãi suất vay trong hạn đối với dự án đầu tư phương tiện xe buýt điện, thời gian hỗ trợ tối đa 7 năm, kèm các giới hạn về tổng mức đầu tư và hạn mức vay. Dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ hoạt động vận tải, miễn vé cho một số nhóm hành khách và giảm 50% giá vé đối với các đối tượng thuộc diện chính sách.

Tuy nhiên, do còn nội dung chưa thống nhất giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chưa trình thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh tới. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Thường trực và các ban HĐND tỉnh rà soát căn cứ pháp lý, hoàn thiện nội dung, bảo đảm chính sách hỗ trợ phát triển xe buýt điện đúng định hướng, khả thi và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm các đề xuất chính sách có trọng tâm, sát thực tiễn, sử dụng hiệu quả nguồn lực và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.