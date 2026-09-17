An Giang rà soát biên chế, kinh phí hoạt động của các hội sau sắp xếp

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 17/9, thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang chủ trì hội nghị cho ý kiến về tổ chức, biên chế và kinh phí hoạt động của các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp.

Theo Quyết định số 4249/QĐ-UBND, ngày 11/9/2026 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt danh sách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trên địa bàn tỉnh, cấp tỉnh có 16 hội, cấp xã có 5 hội. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi 2 nhóm nội dung chính.

Về tổ chức, đại biểu cho ý kiến về biên chế, số lượng người làm việc của 16 hội cấp tỉnh theo Quyết định số 867-QĐ/TU, ngày 6/8/2026 của Tỉnh ủy và Quyết định số 4249/QĐ-UBND, ngày 11/9/2026 của UBND tỉnh An Giang.

Về kinh phí, hội nghị trao đổi việc bảo đảm kinh phí hoạt động, kinh phí hành chính năm 2026; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và dự toán năm 2027; kinh phí hoạt động, thù lao đối với các hội cấp xã; kinh phí tổ chức đại hội của 2 hội cấp xã vừa được phê duyệt bổ sung gồm Hội Cựu Công an nhân dân và Hội Đông y.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang đề nghị các hội sớm hoàn thiện thủ tục hành chính làm cơ sở bố trí kinh phí hoạt động. Về công tác tổ chức, hội nghị thống nhất tiếp tục rà soát, giải quyết biên chế trên cơ sở ý kiến của các hội và tình hình thực tế, làm cơ sở xây dựng đề án theo hướng tinh gọn.

Đối với việc tổ chức đại hội, Ban Công tác Hội quần chúng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ làm việc trực tiếp với từng hội, tổng hợp báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; căn cứ đặc thù của từng tổ chức để đề xuất phương án triển khai phù hợp.