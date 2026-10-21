An Giang rà soát, bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Thanh Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Chiều 21/10, Ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết bãi bỏ 4 nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, trình Kỳ họp thứ bảy, kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các nghị quyết dự kiến bãi bỏ liên quan đến nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng và hỗ trợ công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo rà soát, các nghị quyết được ban hành để thực hiện chương trình giai đoạn 2021 - 2025 hiện không còn được áp dụng cho các nhiệm vụ mới của giai đoạn 2026 - 2030. Việc bãi bỏ nhằm xử lý những quy định không còn phù hợp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Các chương trình, dự án, nhiệm vụ và nguồn vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt vẫn được thực hiện theo quy định.

Ở nội dung này, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang Lê Thanh Dũng đánh giá trình tự, thủ tục và hồ sơ dự thảo nghị quyết đã đủ điều kiện trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Ông đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp thu ý kiến, bổ sung đầy đủ số văn bản ở phần đầu dự thảo và căn cứ pháp lý theo góp ý tại cuộc họp.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang Trịnh Tuấn Ngọc phát biểu tại cuộc họp.

Cũng trong chiều 21/10, Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 về ban hành nội quy kỳ họp của HĐND và quy chế hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việc bãi bỏ nhằm phù hợp với thực tế HĐND tỉnh khóa X đã kết thúc nhiệm kỳ, HĐND tỉnh khóa XI đang hoạt động, khiến nghị quyết cũ không còn đối tượng áp dụng.

Ông Lê Thanh Dũng đề nghị cơ quan trình tiếp thu góp ý của Sở Tư pháp, rà soát, bổ sung căn cứ pháp lý; làm rõ lý do bãi bỏ trong tờ trình và chỉnh sửa quy định về tổ chức thực hiện, bảo đảm thống nhất với các quyết định cá biệt đã ban hành. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Tư pháp theo quy định.