An Giang rà soát 294 cơ sở nhà, đất quốc phòng

Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Ngày 12/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang triển khai kế hoạch kiểm tra hiện trạng 294 cơ sở nhà, đất quốc phòng thuộc diện sắp xếp, xử lý theo Nghị định 03/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc kiểm tra tập trung xác định hiện trạng sử dụng, ranh giới, diện tích và hồ sơ pháp lý của từng cơ sở. Đây là cơ sở để đề xuất phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất quốc phòng theo quy định.

Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, yêu cầu các đơn vị quân đội và cơ quan chức năng phối hợp đo đạc, lập biên bản chính xác, đầy đủ; chủ động chuẩn bị hồ sơ, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

NGUYỄN KHOA