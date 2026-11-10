An Giang ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng các ngành, địa phương quyết tâm mở rộng diện bao phủ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đợt vận động tập trung vào các nhóm chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ, gồm doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, lao động tự do, nông dân, tiểu thương, người kinh doanh nhỏ và những người đã dừng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ngành bảo hiểm xã hội cũng chú trọng vận động học sinh, sinh viên, hộ gia đình và các nhóm được ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng.

Lễ phát động được tổ chức tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, kết nối trực tuyến đến các bảo hiểm xã hội cơ sở. Ngay sau lễ phát động, các tổ tuyên truyền đồng loạt đến khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, làng nghề và từng hộ gia đình để tư vấn, giải đáp chính sách, vận động người dân tham gia.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Quốc ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, Bảo hiểm xã hội An Giang tổ chức các điểm truyền thông cộng đồng, gian hàng tư vấn tại nơi đông dân cư; đồng thời lồng ghép tuyên truyền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, trung tâm dịch vụ việc làm.

Nội dung tập trung vào quyền lợi, trách nhiệm, mức đóng, phương thức đóng, mức hỗ trợ và thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ngành cũng phổ biến các quy định mới về xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng đến doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Rạch Giá ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Dịp này, Bảo hiểm xã hội An Giang vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn.